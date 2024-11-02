Bakan Yumaklı: Tarladan sofraya bütün süreçlerin içinde varız

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Üzerinde hassasiyetle durduğumuz konulardan biri, halkımızın güvenilir gıdaya ulaşması. Bu amaçla tarladan sofraya kadarki bütün süreçlerin içerisinde varız, olmaya da devam edeceğiz“ dedi.

Bakan Yumaklı, Devrekani Kapalı Pazaryeri'nin açılışında yaptığı konuşmada, gıda güvenliğinin çok önemli olduğunu söyledi.

En çok önem verdikleri konuların başında gıda güvenliğinin geldiğine işaret eden Yumaklı, "Tarım ve Orman Bakanlığı olarak üzerinde hassasiyetle durduğumuz konulardan biri, halkımızın güvenilir gıdaya ulaşması. Bu amaçla tarladan sofraya kadarki bütün süreçlerin içerisinde varız, olmaya da devam edeceğiz. Bir yandan gıda denetimleri yaparak halkımızın sağlığı ile oynayanların gözünün yaşına bakmayacağız, diğer yandan da Cumhuriyet'imizin yeni yüzyılında sürdürülebilir, verimli, kaliteli ürünlerinin üretilmesi için ne gerekiyorsa yapacağız, yapmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin, ürettiği tarımsal hasıla itibarıyla Avrupa'da birinci sırada, dünyadaki ilk 10 ülke arasında olması bu anlamda tesadüf değildir. Bunu sağlamak için gece gündüz çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kırsal kalkınma yatırımlarının da artarak devam edeceğini vurgulayan Yumaklı, "Devrekani, Kastamonu'muzun önemli hayvansal üretim merkezlerinden biri. Bu altyapısını güçlendirmeye devam edeceğiz. Kendi özelliğine göre 19 ilçede farklı projelerin açılışını sizlerle yapmış olacağız. 2006 yılından bu yana, bugün de yapmış olduğumuz gibi kırsal kalkınma yatırımlarına 629 projeyle destek vermişiz. Bunların sayısı da inşallah artacak. Tek başına bu tesislerin hiçbir önemi yok. Çünkü sizler alın teriniz, emeğiniz ve gayretiniz ile bunun içini doldurmuş olacaksınız." ifadelerini kullandı.

Kent genelinde yapılan yatırımlar hakkında bilgi veren Yumaklı, şöyle devam etti:

"Devrekani'de bitmek üzere olan Hayvancılık Organize Tarım Bölgesi'ni de inşallah hizmete açacağız. Bu bölgede hayvancılığı daha entegre sistem haline getirerek daha katma değerli hale gelmesini sağlayacağız. 19 milyon metreküp kapasiteli Kulaksızlar Barajı'nı hizmete aldık. Bu baraj sayesinde 52 bin dönümlük yer sulamaya açılmış durumda. Yine 740 bin metreküplük Alibeyoğlu Barajı'nın da gövde olgusu tamamlandı, inşallah 2025 yılında su tutmaya başlayacağız. Kastamonu, orman köylüsü ağırlıklı bir şehir olduğu için ORKÖY projeleriyle 210 ailemize yaklaşık 40 milyon liralık hibe ve destek sağlandı."

AK Parti Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekci ise her ihanetin milli birlik ve beraberliklerini daha da perçinlediğini ve birbirlerine bağladığını dile getirerek "TUSAŞ saldırısının olduğu gün bir çalışan arkadaşımız bizi çok etkileyen bir cümle kurarak 'Hainlere inat daha çok çalışacağız' demişti. Biz de Türk milleti olarak hep diyeceğiz ki, 'Hainlere inat daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz." dedi.

Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç da kapalı pazarın bölge açısından çok önemli bir ihtiyacı karşılayacağını anlatarak "Tüm kapasiteyle çalıştığında 250'ye yakın esnafımız pazaryerimizde tezgah açabilecek. Aynı anda 3 bine yakın vatandaşımız alışveriş yapabilecek. İlçede vatandaşlarımız kışın alışveriş yaparken zorluk çekiyordu. Pazarımıza geçmemizle bu olumsuzluğu da bir tarafa bırakmış olacağız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Devrekani Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (IFAD) çerçevesinde 56 milyon liraya yaptırılan Isıtmalı-Soğutmalı Kapalı Pazaryeri'nin açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA