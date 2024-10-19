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Bilge Kral vefatının 21. yıldönümünde anılıyor

Sibel Elmas
Muhabir
Bilge Kral vefatının 21. yıldönümünde anılıyor
Aliya İzetbegoviç Kültür, Sanat ve Eğitim Derneği (AKSED) Başkanı İbrahim Günay, Bosna Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç’in vefatının 21’nci yıldönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Konya'da faaliyet yürüten Aliya İzetbegoviç Kültür, Sanat ve Eğitim Derneği (AKSED) Başkanı İbrahim Günay, Eski Yugoslavya döneminde Müslüman Boşnakların dini ve milli bilincini uyandırmak için mücadele eden ve bu uğurda iki kez hapse atılan bağımsız Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in vefatının 21'nci yıldönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Günay, yayımladığı anma mesajında, Aliya İzetbegoviç'in Bosna-Hersek'in bağımsızlığı ve ulusal kimliğinin korunması konusundaki katkılarına vurgu yaparak, İzetbegoviç'in önderliğinin, Bosna halkının birlik ve beraberlik içinde mücadelesinde önemli bir rol oynadığına dikkat çekti. Onun değerlerinin ve mirasının yaşatılması gerektiğini ifade eden Günay, İzetbegoviç'in idealleri ve Bosna-Hersek'in tarihindeki önemli yerini hatırlatmak açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Aliya İzetbegoviç'in, Bosna-Hersek'in ilk devlet başkanı olarak önemli bir lider olduğunun altını çizen Günay, "21'inci vefat yıldönümünde anılması, onun Bosna-Hersek için üstlendiği tarihi rolü ve bıraktığı mirası hatırlamak adına önemli bir fırsat. İzetbegoviç, Bosna-Hersek'in bağımsızlığı ve ulusal kimliğinin inşasında büyük katkılarda bulunmuş bir lider. Devlet büyüklerinin bu tür anılması, geçmişin hatırlanması ve gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem taşıyor.” dedi.

Bosna Hersek halkına uluslararası arenada tanınan, bağımsız ve egemen bir devlet bırakan Aliya İzetbegoviç, 19 Ekim 2003'te başkent Saraybosna'da hayatını kaybetti. Vefatından önce Aliya'nın son görüştüğü devlet adamı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

(Sibel Elmas)

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