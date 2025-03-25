Bir kadının karnından 35 santimetrelik kitle çıkarıldı
Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde karın ağrısı ve kanama nedeniyle hastaneye başvuran kadının karnından yaklaşık 35 santimetrelik iyi huylu kitle çıkarıldı.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı kırsal bir mahallede yaşayan 4 çocuk annesi 43 yaşındaki kadın, bir yıldır devam eden şiddetli karın ağrısı ve kanama şikayetiyle Çermik Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğine başvurdu.
Burada yapılan muayene ve tetkikler sonucu kadının rahminde iyi huylu ur tespit edildi.
Kadının karnında büyüyen 35 santimetrelik kitle, yapılan ameliyatla çıkarıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Operatör Dr. Abdurrahman Sengi, başarılı bir ameliyat gerçekleştirdiklerini belirtti.
Hastanın uzun süredir yaşam kalitesini bozan uru tamamen çıkardıklarını bildiren Sengi, "Kitlenin kötü huylu bir kitle olmadığını tespit ettikten sonra ameliyat kararı aldık. Yaklaşık 1,5 saat süren ameliyat sonucu hastanın uzun süredir yaşam kalitesini bozan uru tamamen çıkardık. İki gecelik bir hastane yatışı sonrası hastamızı şifa ile taburcu ettik." ifadelerini kullandı.
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