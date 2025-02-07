Bugün okullar tatil mi? 7 Şubat 2025 okullar tatil mi?

Ülke genelinde soğuk hava ve kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. İç bölgelerde devam eden karla birlikte birçok il ve ilçede okullar bir günlüğüne tatil edildi. Haftanın son iş günü olan Cuma günü, okulların tatil olup olmayacağı ise öğrenciler ve veliler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Peki, 7 Şubat Cuma günü hangi il ve ilçelerde eğitim-öğretime ara verildi? işte detaylar...

Kar yağışı, yurdun büyük kısmında etkisini göstermeye devam ediyor. İç bölgelerdeki karla birlikte birçok il ve ilçede eğitim-öğretime bir gün ara verildi.

Cuma günü okulların tatil edilip edilmeyeceği ise öğrenciler ve veliler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Peki, 7 Şubat Cuma günü hangi il ve ilçelerde okullar tatil oldu?

7 Şubat Cuma kar tatili olan il ve ilçeler belli oldu mu? Hangi illerde okullar tatil edildi?

7 Şubat Cuma günü için okul tatil kararları, Valilikler tarafından duyuruluyor. Kar yağışı nedeniyle eğitime veya taşımalı eğitime ara verilen iller ise şu şekilde sıralanıyor:

SİNOP

ORDU

SİVAS

KONYA

GÜMÜŞHANE

NEVŞEHİR

RİZE

KAYSERİ

BİNGÖL

KOCAELİ

DÜZCE

SAKARYA

ERZURUM

ARDAHAN

ERZİNCAN

TOKAT

BOLU

TRABZON

GİRESUN

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi