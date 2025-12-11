GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,71
EURO
50,08
STERLİN
57,18
GRAM
5.942,00
ÇEYREK
9.773,55
YARIM ALTIN
19.450,62
CUMHURİYET ALTINI
38.778,29
GÜNCEL Haberleri

Büyükçekmece adliyesindeki hırsızlık; şüphelilerin havalimanındaki görüntüleri ortaya çıktı

Büyükçekmece adliyesindeki hırsızlık; şüphelilerin havalimanındaki görüntüleri ortaya çıktı

Büyükçekmece Adliyesi Emanet Bürosundaki kasalardan yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çaldığı belirtilen şüpheli Erdal Timurtaş'ın eşi Esma Timurtaş ile birlikte İngiltere'ye gitmek için geldiği Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki görüntüler ortaya çıktı.

Büyükçekmece Adliyesi'nde adli emanet bürosundan çalınan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş sonrası başlatılan soruşturma sürüyor. O soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 13'e yükselmişti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma kapsamında Kemal Demir isimli bir şüpheli ise daha önce tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Öte yandan altınları çaldığı belirtilen Erdal Timurtaş ve eşi Esma Timurtaş iki çocuğu ile birlikte İngiltere'ye gitmiş ve haklarında kırmızı bülten talep edilmişti. Şüphelilerin Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki görüntüleri ortaya çıktı.

Kaynak: DHA

Reklam

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER