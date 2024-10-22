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Cumhurbaşkanı Erdoğan 16’ncı BRICS Liderler Zirvesi’ne katılacak

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Cumhurbaşkanı Erdoğan 16’ncı BRICS Liderler Zirvesi’ne katılacak
BRICS, Batı hegemonyasına karşı ön plana çıkan oluşumların başında geliyor.

Çin ve Rusya'nın öncülüğündeki grup, G7'nin jeopolitik rakibi konumunda.

Üye ülkeler, dünyada üretilen ham petrolün yüzde 44'ünü karşılıyor, bu da dünya ekonomisinin yüzde 25'i demek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı 16'ncı BRICS Liderler Zirvesi yarın yapılacak.

Yerel para birimlerinin kullanılması hedefleniyor!

Siyasi birliktelik yerine ekonomik dayanışmayı hedefliyor, küresel ekonomik düzene alternatif oluşturuyor.

Üyeler arasındaki ticarette, yerel para birimlerinin kullanılmasını hedefliyor.

BRICS, 16'ncı kez liderleri buluşturuyor.

Bu yılki BRICS Liderler Zirvesi, 22-24 Ekim'de Tataristan'ın başkenti Kazan'da düzenlenecek. Zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak.

Birliğin genişlemesi konusunun yanı sıra finans, teknoloji ve gıda ticareti gibi başlıklar da gündem maddeleri arasında.

BRICS grubunun etki alanı genişledi

Türkiye'nin de ilgisinin giderek arttığı oluşum, 2010 yılında kuruldu.

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın kurucusu olduğu BRICS  yıllar içinde genişledi. Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de oluşumun üyeleri arasında yer aldı.

BRICS, G7'nin rakibi konumunda

10 üyeye ulaşan BRICS ülkelerinin nüfusu da yaklaşık 3,5 milyar.

Bu, dünya nüfusunun yüzde 45'i demek. BRICS ülkeleri dünya ekonomisinin yaklaşık yüzde 25'ini kapsıyor. Dünyadaki ham petrolün yüzde 44'ünü de BRICS ülkeleri üretiyor.

Bu özellikleriyle BRICS, Batılı güçlerin oluşturduğu G7'nin jeopolitik rakibi sayılıyor. Çok kutuplu düzene geçişte gelişmekte olan ülkeleri temsil ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi

  • #Çin #Recep Tayyip Erdoğan #Rusya

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