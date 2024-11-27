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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze soykırımı dahil tüm krizlerin çözümü için yoğun çaba içindeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze soykırımı dahil tüm krizlerin çözümü için yoğun çaba içindeyiz
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda açıklamalarda bulunuyor.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları: Aziz milletim, vekil arkadaşlarım, kıymetli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Kalbi bizimle atan tüm dava arkadaşlarıma selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Toplantımıza katılan misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Yüce Allah dava arkadaşlığımızı daim eylesin.

TARİHİ SORUMLULUKLA KARŞI KARŞIYAYIZ

Dünya yeni ve köklü değişimin eşiğinde olmanın sancılarını yaşıyor. Bölgemiz savaşların, zulümlerin girdabında yanıyor. Böyle bir iklimde Cumhur İttifakı olarak tarihi sorumlulukla karşı karşıyayız. İstikrar ve ekonomimizi korumanın mücadelesini veriyoruz. Bu tablo AK Parti ile Cumhur İttifakı ile sınırlandırılamayacak kadar önemli. Kendini bu millete meshul edenlerin katı vermesi, yıkıcı muhalefetten kaçınması gerekir. Söz konusu millet ve devlet ise gerisi teferruattır. Dünyada ortak duruş sergilendiğini görüyoruz. Biz de siyasi hayatımızda bunu savunduk. Ayrıştıran değil birleştiren olduk.

Bininci gününü bırakan Rusya-Ukrayna savaşı ve 14. ayına ulaşan Gazze soykırımı dahil tüm krizlerin çözümü için yoğun çaba içindeyiz. İsrail ile Lübnan arasında yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından memnuniyet duyuyoruz. Gazze'de katliamın durması ve kalıcı ateşkesin tesisi için her türlü katkıya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyoruz.

Kaynak: Haber Merkezi

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