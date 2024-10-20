Devlet büyüklerine ve TSK’ya hakaret eden şüpheli tutuklandı
İstanbul’da, sosyal medyadan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) hakaret ettiği gerekçesiyle yakalanan zanlı tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 18 Ekim'de sosyal medya hesabından devlet büyüklerine ve devlet kurumlarına hakaret ettiği gerekçesiyle Bahçelievler'de yakalanan şüpheli M.H.Y.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 18 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan bir şahsın, Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, devletimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize hakaret ettiği belirlenmiştir. Bölücü terör örgütü (BTÖ) propagandası da yapan bu şahsın 20 yaşındaki M.H.Y. olduğu İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce tespit edilmiştir. Şahıs, Bahçelievler'de yakalanarak gözaltına alınmış, şahsa ait dijital materyallere el konulmuştur. Halkımız arasında kin ve nefret tohumları ekmeye çalışanlara asla göz açtırmayacağız. Siber dünyada zehrini akıtan bu siber zorbaları tek tek yakalayacağız."
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