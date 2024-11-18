Fiyatı cezasını geçti: Yeni sezonun ücretleri belli oldu
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1 Aralık itibarıyla ticari araçlar için kış lastiği kullanım zorunluluğu başlayacak. Lastikçilerde yoğunluk başlarken, fiyatlar da belirginleşmeye başladı.
1 Aralık tarihi itibarıyla ülke genelinde kış lastiği kullanım zorunluluğu başlayacak. Tarihin yaklaşmasıyla birlikte lastikçilerde de hareketlilik başladı. 1 Nisan 2025'e kadar devam edecek olan zorunluluğun başlamasından önce lastik değiştirme fiyatları da belirginleşti.
2025 KIŞ LASTİĞİ FİYATLARI
Otomobillerine kış lastikleri taktırmak isteyen araç sahipleri için fiyatlar boyutlarına göre değişiklik gösteriyor.
Ücret tarifesi şu şekilde sıralanıyor:
13-14 inç jantlar 600 lira
15-16 inç jantlar 750 lira
17 inç jantlar için 850 lira
18 inç jantlar için 950 lira
19 inç jantlar için bin 100 lira
20-21 inç jantlar için bin 250 lira
11 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR
Yeni lastik sahibi olmak isteyenler için de binek araçlar için kalitesine göre lastik fiyatları değişiklik göstererek bin 500 liradan jant büyüklüğüne ve kalitesine göre 11 bin liraya kadar çıkabiliyor.
TAKMAYANLARA 4 BİN LİRA CEZA
Kış lastiği takmayan ticari araç işletmelerine 2024 yılı itibarıyla 4 bin 69 lira idari para cezası kesilecek. Bu rakam 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla yeniden değerleme oranı kapsamında güncellenecek.
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