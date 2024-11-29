Meteoroloji’ye göre Trabzon, Rize ve Artvin’de yağmur, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması bekleniyor. İstanbul, Ankara ve İzmir’de hafta sonu yağış tahmin edilmiyor.

Meteoroloji tahminlerine göre yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Bugün akşam saatlerinde Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Diğer bölgelerde az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Hafta sonu hava nasıl olacak? Hafta sonu üç büyük ildeki sıcaklık tahminleri şöyle: Ankara'da yağış beklenmezken en düşük sıcaklıklar 3,4 derece kadar yükselecek. İstanbul'da da 4 gün boyunca yağış beklenmiyor. Sıcaklıklar 11-12 derece civarında seyredecek. İzmir'de yine bugün için yağış beklentisi yok. Cumartesi günü için batı ilçelerinde, pazar günü ise il genelinde yağmur bekleniyor. İzmir'deki en yüksek sıcaklıklar da 15-17 derece civarında olacak. Kaynak: Haber Merkezi

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