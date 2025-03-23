İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında bazı şüphelilerle ilgili tutuklama kararına ulaşıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın da aralarında bulunduğu bazı şüpheliler hakkında sulh ceza hakimliğinin tutuklama kararına ulaşıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan şüphelilerden Mehmet Murat Çalık, Mehmet Muhittin Palazoğlu, Edip Cenk Ünalerzen, Fatoş Ayık, Furkan Remzi Ceylan'la ilgili hakimlik kararının detayları ortaya çıktı.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık'ın hakimlik sorgusu

Şüphelilerden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, sulh ceza hakimliğinde alınan ifadesinde, 415 bin insanın yaşadığı ilçenin ikinci dönem belediye başkanlığını yaptığını, hakkındaki gizli tanık ifadesinin halkın iradesini yok saydığını savundu.

Beylikdüzü'nde 1999'dan itibaren kent plancısı olarak çalıştığını belirten Çalık, şunları kaydetti:

"Tanık ifadesi Muscan firmasının sahibi tarafından ihbar edildik. Bu firma tarafından belediyemiz lehine sonuçlanan bir davamız vardır. 2005 yılında alınan bir ruhsat vardır Uğur Güngör bu parselin arsa sahibidir. Ruhsatların normalde 5 yıllık geçerliliği vardır. 2010 yılında Beylikdüzü Belediyesi tarafından ruhsatı yenileniyor. Ekrem Beyin kazandığı dönemde de 2015 yılında ruhsat başvurusunda bulunuyorlar. 2005-2010 yılındaki ruhsatlardaki toplam iskan alanı 107 bin 766 metre karelik iskan edilebilir ruhsatı vardır. Bizim dönemimizde alındığında 106 bin 693 metrekarelik bir ruhsattı. İlk iddia şuydu, 'Bizden rüşvet aldılar.' gibi bir iddiası vardı. 2015 yılında vermiş olduğumuz ruhsat bin metrekare eksik, müşteki ilk iddiasında metrekare artışından bahsetmiştir. Biz evrakları Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına sunduk. Sonra ifadesini geri çekti, arsa sahibi müteahhit arasında bir anlaşmazlık, bir dava devam etmektedir. "

Çalık, belediyedeki evrakların alt metinlerini okumadan imzalamayan bir belediye başkanı olduğunu ve ilk kez hakim karşısına çıktığını söyleyerek, hakkındaki suçlamayı reddetti.

Hayali ihaleler ile kamu kurumu zararına dolandırıcılık iddiası

Sulh ceza hakimliğinin tutuklama kararında, "Ekrem İmamoğlu liderliğinde, yöneticiliğini Murat Ongun'un yaptığı yapıda, Medya AŞ ve Kültür A.Ş. ve Kültür A.Ş. üzerinde yakın çevresi aracılığıyla birçok ihaleye fesat karıştırıldığı, hayali ihaleler ile kamu kurumu zararına dolandırıcılık faaliyetleri gerçekleştiği ve naylon faturaların kesildiği" kaydedildi.

"Yöneticiliğini Fatih Keleş'in yaptığı yapıda, 'kasa' olarak tabir edilen iş adamlarına ihalelerde ayrıcalıklar tanındığı, rüşvet ve irtikap neticesinde elde edilen gayrimenkullerin bu iş adamlarının üzerine verildiği, Keleş'in belediyeden alacaklarını tahsil etmek isteyen iş adamlarından 'komisyon' adı altında paralar aldığı" belirtilen kararda, "Yöneticiliğini Tuncay Yılmaz'ın yaptığı yapıda, iş adamlarından temin edilen menfaatlerin örgüt lideri Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olan şirketler üzerine alınarak kişisel zenginleşmesinin sağlandığı" anlatıldı.

Kararda, "Yöneticiliğini Ertan Yıldız'ın yapmakta olduğu yapıda şüphelilerin farklı belediye sınırlarında kalan bazı iş insanlarını para vermeye zorladıkları, para vermeyenlere idari yaptırımlar uyguladıklarına ilişkin tespitlerin yapıldığı" ifade edildi.

Tutuklama gerekçeleri

Hakimliğin tutuklama kararında, "Şüpheli Mehmet Murat Çalık'ın, suç örgütü lideri Ekrem İmamoğlu'yla Beylikdüzü'nde görev yaptığı dönemde iş adamlarından icbar suretiyle para taleplerini görüşen kişi olduğu, bu kapsamda müşteki Uğur Güngör'e baskı yaparak 13 adet daire vermeye zorladığı, müştekinin de kendisine yapılan baskı neticesinde dairelerin devrini yapmak zorunda kaldığı, bu suretle şüphelinin irtikap suçunu işlediği" belirtildi.

Çalık'a verilen görevin niteliği, HTS ve baz kayıtları, örgüt elebaşının kendisinden sonra örgüt yapılanmasını kurduğu ilçe olan Beylikdüzü'nü Çalık'a emanet ettiği iddiası dikkate alındığında Çalık'ın, örgütün hiyerarşik yapısına dahil olduğu ve örgüt üyesi olduğu değerlendirmesi yapıldı.

Şüpheli Edip Cenk Ünalerzen'in de liderliğini Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı suç örgütü yöneticisi Murat Ongun ve örgüt elebaşılarına bağlı hareket eden örgüt üyesi olduğu tespitine yer verilen kararda, "Mülkiye müfettişliği tarafından tanzim edilen tevzi raporuna göre, İBB ve iştiraki olan Kültür AŞ'den yetkilisi olduğu şirket üzerinden ihale yapılmaksızın usulsüz işler alarak Kültür A.Ş'nin kazandığı ve raporda yer alan bir ihalede, muvazaalı olarak muhammen bedelin altında teklif vererek Kültür A.Ş'nin diğer şüphelilerin de yetkilisi olduğu şirketlere eylem birliği içerisinde iş verilmesini sağlayarak milyarlarca lira haksız kazanç elde ettiği ve kamu zararına sebep olduğu" kaydedildi.

Şüpheli Fatoş Ayık'ın Medya A.Ş yönetim kurulu üyesi olduğu ve bu şirket tarafından verilen usulsüz ihalelerin kaydını tuttuğu bilgisine yer verilen kararda, soruşturmadan haberdar olan şüphelinin bilgisayardaki kayıtları sildiğine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ihbar yapıldığı, şüphelinin kullanmış olduğu bilgisayara el konulduğu ancak bilgisayar şifresini vermeye yanaşmadığı anlatıldı.

Ayrıca, suç örgütünün Medya AŞ bünyesinde işlemiş olduğu usulsüzlüklere vakıf olduğu ve bu kapsamda örgüt içerisinde önemli bir konuma sahip olduğu öne sürülen Fatoş Ayık'ın, birçok firmanın maddi menfaat karşılığında ihale almasına katkı sağladığı, bu haliyle de rüşvet suçunu işlediği ifade edildi.

Kararda, şüphelilerden Furkan Remzi Ceylan'ın, örgüt üyesi Ali Nuhoğlu'ya birlikte hareket ettiği, yöneticisi bulunan İSTCON isimli firma ile belediye iştirakleri olan KİPTAŞ ve İSFALT'tan "adrese teslim" birçok ihale aldığı, "ihaleye fesat karıştırmak" suçunu işlediği aktarılarak, Ceylan'ın söz konusu usulsüzlükler sonrasında Nuhoğlu'nun şirketlerine karşılıksız yüklü miktarda para göndermeleri yaptığı, söz konusu bu paraların İmamoğlu'na aktarıldığının MASAK raporlarınca anlaşıldığı ve şüphelinin "rüşvet" suçunu işlediği vurgulandı.

Şüpheli Mehmet Muhittin Palazoğlu'nun ise "suç örgütü yöneticisi Murat Ongun'a ve örgüt liderine bağlı hareket eden örgüt üyesi olduğu, Ongun'un emir ve talimatlarını yerine getiren şüpheli Emrah Bağdatlı ile ortak hareket ettiği ifade edilen kararda, Palazoğlu'nun Medya A.Ş'de yapılan çok sayıda ihaleyi kazandığı, çok sayıda ihaleye katılıp teklifte bulunduğu ve şirket yetkililerine rüşvet verdiği iddialarına yer verildi.

Kaynak: AA