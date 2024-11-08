İlaçlama yapılan bodrum katta patlama: 2 yaralı

Antalya’da apartmanın bodrum katını ilaçlamak için giren 2 belediye işçisi, meydana gelen patlama nedeniyle yaralandı. Patlamanın gaz sıkışmasından kaynaklandığı üzerinde duruluyor.

Olay, Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı'nda 5 katlı apartmanın bodrum katında meydana geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi vektörle mücadele ekiplerinden Mustafa Rüzgar ve Mehmet Su, ilaçlama yapmak için apartmanın bodrum katına geldi. Motorlu ilaçlama aracını çalıştıran Su, ilaçlamaya başladığı anda patlama meydana geldi. Apartmanda yaşayanlar, panikle dışarı çıkınca yerde yatan Su ile arkadaşı Rüzgar'ı gördü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekibi ilk müdahalenin ardından Mehmet Su'yu ambulansla hastaneye götürdü. Hafif yaralı Rüzgar ise ayakta tedavi edildi. Çevre güvenliğini alan AFAD ve itfaiye ekipleri, bölgedeki gaz birikimini ölçüp, raporladı. Patlamanın, gaz sıkışmasından kaynaklandığı üzerinde duruluyor.

'DEPREM OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM'

Apartmanda oturanlardan Funda Gürışık, deprem olduğunu düşünerek dışarı çıktığını söyledi. Gürışık, "Belediye çalışanları ilaçlama yapıyordu, bir anda patlama oldu. Deprem olduğunu düşünerek dışarı çıktık. Sürekli ilaçlama yaparlardı. Gaz sıkışması olduğunu söylediler. İlaçlama anında patladı. İlaçlama yapan kişinin elindeki makinesi de patlamış" diye konuştu. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA