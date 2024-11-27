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Isparta’da 7 yıl önce çalınan tarihi eser Ankara’da yakalandı

Isparta’da 7 yıl önce çalınan tarihi eser Ankara’da yakalandı
Isparta’nın Yalvaç İlçesinde 2017 yılında sergilendiği Müze Müdürlüğü bahçesinden çalınan yaklaşık bin 600 yıllık mezar steli, Ankara’da polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Geç Roma dönemine ait, yaklaşık bin 600 yıllık olan ve üzerinde Grekçe Roma Ordusunda görevli Diodoros isminde Optio (Hemen her görevi üstlenmiş ve bundan dolayı çok çeşitli görevleri yerine getirmiş kişilere verilen bir rütbe) görevinde bulunan komutana ithafen yapılan mezar steli, 31 Ekim 2010 tarihinde Nevşehir'den Isparta'nın Yalvaç ilçesine tarihi eser satmaya geldiği belirlenen 4 kişinin Eğirler Köyü yakınlarında durdurulması sonucu ele geçirilmişti.

2014 yılından itibaren Yalvaç Müzesi Müdürlüğü envanterine giren eser, 2017 yılında sergilendiği Yalvaç Hükümet Konağı ve Adliye Binası ortasındaki demir korkuluklarla çevrili Müze Müdürlüğü bahçesinden çalındı.

Ankara'da yakalanarak envantere tekrar kazandırıldı

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü sitesinde Kaybolan Kültür Varlıkları Listesi'nde bulunan tarihi eserin Ankara'da olduğu bilgisi üzerine polis harekete geçti.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adrese düzenlenen operasyonda tarihisi eseri Ankara'ya getirdikleri ve satmaya çalıştıkları iddiası ile 4 kişi gözaltına alındı.

Polis tarafından el konulan yaklaşık bin 600 yıllık mezar steli envantere tekrar kazandırıldı.

Operasyonların sonucunda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklanırken 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

  • #Tarihi Eser #Kaçakçılık #Isparta #Ankara

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