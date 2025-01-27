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Karda kayan otobüs duvara sürterek durdu: 14 yaralı

Karda kayan otobüs duvara sürterek durdu: 14 yaralı
Gümüşhane’de kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda yolcu otobüsü istinat duvarına sürterek durabildi. Yaşanan kazada 5’i çocuk 14 kişi yaralandı.

Bayburt-Gümüşhane kara yolunun Geçit köyü mevkiinde Cemil Bektaş idaresindeki otobüs, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda istinat duvarına sürterek durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 14 yolcu Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

"Yaralılardan durumu ciddi olan yok"

Hastanedeki yaraları ziyaret eden Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaralı sayısının 14 olduğunu aktardı.

Baruş, yaralılardan 5'inin çocuk olduğunu belirterek, "Doktorlarımızın verdiği bilgiye göre aralarında durumu ciddi olan yaralımız yok. İnşallah röntgen çekimleri de tamamlandıktan sonra taburcu edilecekler gibi görülüyor" dedi.

Otobüsün yolda kayması sonucu kazanın meydana geldiğini dile getiren Baruş, şunları kaydetti:

"Olay yerinde gördüğümüz üzere kar yağışı vardı. Şoförün otobüsü kaydırması sonucu yandaki istinat duvarına çarpıyor. Daha sonra bariyerlere çarpıyor ve otobüsün sağ tarafındaki camlar patlıyor. Bunun neticesinde otobüsteki yolculardan bazıları cam kırıklarından yaralanıyor. Çok şükür hayati tehlikesi olan vatandaşımız yok. Sağlık personelimiz 6 araç ve 18 personel ile hızlı bir şekilde müdahalede bulundu."

Kaynak: AA

  • #Gümüşhane #Kar Yağışı

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