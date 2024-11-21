GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
GÜNCEL Haberleri

Katar Emiri Al Sani Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro ile görüştü

Katar Emiri Al Sani Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro ile görüştü
Kolombiya’ya resmi ziyarette bulunan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ile bir araya geldi.

Kolombiya Dışişleri Bakanı Gilberto Murillo tarafından havaalanında karşılanan Al Sani, Cumhurbaşkanlığı Sarayı Casa de Nariño'da Petro ile baş başa görüştü.

Cumhurbaşkanlığı basın biriminden yapılan açıklamada, görüşmede, Kolombiya ile Katar arasındaki ortaklığın siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda işbirliğini güçlendirme yönündeki kararlılığın bir kez daha teyit edildiği bildirildi.

Açıklamada, iki ülke arasında ekonomi, ticaret, turizm, limanlar, spor ve haberleşme alanlarında mutabakat zaptı imzalandığı aktarıldı.

Anlaşma kapsamında, Kolombiya ile Katar arasındaki ortak girişimlerin kolaylaştırılması ve iş dünyası liderleri ile ticaret odalarının alışverişinin teşvik edilmesinin amaçlandığı kaydedilen açıklamada, her iki ülkenin de Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'na yönelik müzakereleri ilerletme konusunda mutabık kaldığı vurgulandı.

Ticaret ve yatırım ilişkilerini geliştirmek amacıyla ise Kolombiya Ulusal Vergi ve Gümrük Müdürlüğü (DİAN) ile Katarlı muadili arasında vergilendirme ve gümrük konularında işbirliğini güçlendirmek için diyalog kurulmasına karar verildiği belirtildi.

Gündemde Gazze'deki insani kriz de vardı

Açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin "Taraflar, kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasına odaklanarak bölgesel gelişmeler hakkında ayrıntılı görüşmelerde bulunmuş ve düşmanlıkların kalıcı ve sürdürülebilir şekilde durdurulması, silahlı çatışmalarda uluslararası hukuka ve insani ilkelere uyulması, rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'deki insani krizin hafifletilmesi gerektiğinin altı çizildi." ifadesine yer verildi.

Katar tarafından yapılan açıklamada ise Kolombiya'nın Doha'da büyükelçilik açma kararından memnuniyet duyulduğu ve bu kararın iki ülke diplomatik ilişkilerinde önemli bir dönüm noktasını teşkil ettiği belirtildi.

Açıklamada, Katar'ın, Kolombiya'nın işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimlere karşı duruşunu ve iki devletli çözüme yönelik devam eden desteğini takdirle karşıladığı aktarıldı.

Kaynak: AA

  • #Katar #Kolombiya #Ticaret

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER