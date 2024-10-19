Kemal Memişoğlu: Çeteye operasyon 5,5 ay önce yapıldı
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yenidoğan çetesi soruşturmasına yönelik, “Adalet, Sağlık ve İçişleri bakanlıkları 1,5 yıl önce gizli bir operasyon başlattı. Çeteye operasyon 5,5 ay önce yapıldı. Savcıyı tehdit görüntüsü ortaya çıkınca gündem oldu“ dedi.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, CNN Türk'te gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.
Kemal Memişoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki çok üzgünüm. Bebeklerimizi maalesef bakmamış, bakamamış, onların ölümüne sebebiyet vermiş bir canii çeteden bahsediyoruz.
Bu tür canice faaliyetler yürüten çeteyi biz çökerttik. Bunu çok gizli operasyonlarla yönettik. Bebeklerin canlarını hiçe sayan bir çeteden bahsediyoruz. İnsanlıktan nasibini almamış kişiler olarak görüyoruz bunları.
"İlk ihbar 2023'te geldi"
Yeni doğanlarla ilgili 2023 Mart sonu itibariyle ihbar geliyor ve bizim denetleme elemanları denetliyorlar. Ancak delil anlamında bir şey bulamıyorlar ama şunu fark ediyorlar, "burada bir sıkıntı var" diye bana geliyorlar. Burada biz ne yaptık? Sağ olsun mali bürodan bir amir arkadaşımızı çağırdık, ben çağırdım. Kendi hukuk müşavirimiz ve amir arkadaşımız. Bunu çok gizli bir teknik takiple bulabiliriz dedik. Adalet, Sağlık ve İçişleri bakanlıkları 1,5 yıl önce gizli bir operasyon başlattı. Bebekleri işin içine katabilecek kadar cani olabileceklerini hesaba katmamıştık.
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