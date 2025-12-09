GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,59
EURO
49,54
STERLİN
56,88
GRAM
5.787,94
ÇEYREK
9.522,03
YARIM ALTIN
18.949,11
CUMHURİYET ALTINI
37.778,33
GÜNCEL Haberleri

KOAH hastasına hakaret iddiası nedeniyle disiplin cezası alan doktor istifa etti

KOAH hastasına hakaret iddiası nedeniyle disiplin cezası alan doktor istifa etti
Erzurum’da Horasan Devlet Hastanesi’nin acil servisine solunum sıkıntısı yaşadığı gerekçesiyle müracaat eden KOAH hastası Cumhur Tunç’a (68), hakaret edip, tedavi uygulamadığı iddia edilen, yanındaki oğluna kalem fırlattığı görülen Dr. K.Z.M.’ye aylık kesme cezası verilerek görev yeri değiştirildi. Dr. K.Z.M., ceza sonrası görevinden istifa etti.

Olay, 16 Mayıs günü Horasan Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. İlçede yaşayan yüzde 95 engelli KOAH hastası Cumhur Tunç, solunum sıkıntısı yaşayınca oksijen tedavisi için Horasan Devlet Hastanesi'nin acil servisine müracaat etti. Küçük oğlu ile birlikte acile gelen Cumhur Tunç'un evrakını dolduran Dr. K.Z.M., 'Öksürüğün var mı? Evde makine kullanıyor musun? Göğüs ağrın falan yok değil mi? Şeker hastalığın var mı? Kaç kilosun? İlaç kullanıyor musun?' şeklinde sorular yöneltti.

'CEVAP VERMEK İSTEMİYORSAN BEKLERSİN'

Doktorun sorularını oğlu yardımıyla cevaplandıran Cumhur Tunç, el işaretiyle oksijene ihtiyacı olduğunu söyledi. Bunun üzerine doktor K.Z.M., "Amca ben sormadan sana ilaç başlayamam. Beni bir dinle. Önce beni dinleyeceksin" deyince Tunç, "Ben KOAH hastasıyım. Bana hava ver" dedi. Dr. K.Z.M. bu kez "Cevap vermek istemiyorsan beklersin. Bu nasıl bir şey. Oyun mu oynuyorum ben burada. 'Sana bekleyeceksin' diyorum. Soru soruyorum sana, ona göre tedavine başlayacağım" diye konuştu. Tartışmanın büyümesi ile iddiaya göre; Dr. K.Z.M., hasta ile oğluna hareket etti. Hastanın oğlu da karşılık verince araya güvenlik görevlileri girdi. Daha sonra hasta ile oğlu, olay yerinden uzaklaştırıldı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

Tunç ailesi, acil serviste yaşanan olay sonrası Horasan Adliyesi'ne Dr. K.Z.M. hakkında suç duyurusunda bulundu. Soruşturmanın sürdüğü olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. 16 Mayıs saat 14.20 sıralarında yaşanan olayın anbean kaydedildiği görüntüler, soruşturmaya delil olarak sunuldu. Görüntülerde; doktorun hasta yakınına kalem fırlattığı anlar da yer aldı.

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Görüntülerin yayınlanmasından sonra Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü müfettiş görevlendirdi. İnceleme sonucunda Sağlık İl Müdürlüğü, doktor K.Z.M. hakkında aylıktan kesme cezası uygulayarak görev yerini de Karayazı ilçesi olarak değiştirdi. Disiplin cezası sonrası doktor K.Z.M., görevinden istifa ederek Horasan ilçesinden ayrıldı.

Kaynak: DHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER