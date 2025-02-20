Kocaeli’de yarın okullar tatil mi? 21 Şubat 2025 Cuma günü Kocaeli’de kar tatili var mı, yok mu, ders işlenecek mi? Valilik açıklama yaptı mı?
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Kocaeli’de etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar tatil edildi. Valilik, 20-21 Şubat 2025 tarihlerinde eğitim-öğretime ara verildiğini duyurdu. Ayrıca bazı kamu çalışanları için de idari izin kararı alındı.
Kocaeli'de Yarın Okullar Tatil Mi?
Kocaeli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 21 Şubat 2025 Cuma günü okullar tatil edildi. Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle eğitim-öğretime iki gün süreyle ara verildi.
21 Şubat 2025 Cuma Günü Kocaeli'de Kar Tatili Var Mı, Yok Mu?
Evet, Kocaeli'de 21 Şubat Cuma günü kar tatili var. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahminlerine göre, kent genelinde buzlanma ve ulaşımı aksatabilecek olumsuz hava koşulları devam edecek. Bu nedenle resmi ve özel tüm okullar, rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kursları tatil edildi.
Valilik Açıklama Yaptı Mı?
Evet, Kocaeli Valiliği konuya ilişkin resmi bir açıklama yaptı. Valilik, 20-21 Şubat tarihlerinde okulların tatil edilmesinin yanı sıra, hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı olan kamu çalışanları ile anaokulu ve kreşe giden çocuğu bulunan kadın personelin de idari izinli sayılacağını duyurdu.
Yetkililer, vatandaşları buzlanma ve olası ulaşım sorunlarına karşı dikkatli olmaya çağırdı.
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Yorumlar
RK
Rabia kaval öğrenci
5 saat önce
Boşuna kar yağmıyor kocaeliye ama olsun iyi oldu
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