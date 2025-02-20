Konya Selçuk Üniversitesindeki silahlı saldırı! Hastaneden haber var

Hafta başında Selçuk Üniversitesinde yaşanan silahlı saldırıda ağır yaralanan dekan yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal'ın sağlık durumu merak ediliyor.
Yaralı öğretim üyesinin durumu nasıl?
Öğrencisi tarafından silahla vurulan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal, Selçuk Üniversitesi Tıp fakültesi Hastanesine kaldırılmıştı. Ağır yaralı akademisyenin hayatından endişe ediliyordu. Hastaneden gelen son bilgilere göre Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal hayati tehlikeyi atlattı. Hızla iyileşen Yeşildal'ın tedavi süreci bir süre daha devam edecek.
Olay!
17 Şubat Pazartesi günü Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi dekanı ile görüşmek isteyen ama talebi kabul edilmeyen Sağlık Yönetimi Bölümü 1. sınıf öğrencisi Bestami Serdar E., dekan yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal'ı silahla vurarak intihar girişiminde bulunmuştu. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen öğrencinin hoca ve bölüm yöneticileri ile sık sık tartıştığı öne sürülüyor.
(Sibel Elmas)