Kuş kümesine uyuşturucu operasyonu: Teraziyi fazla yem vermemek için kullanıyorum

Kâğıthane’de güvercinlerin bulunduğu kuş kümesinde uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatan Mobil Park polisi şüphelileri izlemeye aldı. Takip sırasında kurye Soner Ufuk S.’nin (41) geldiğini gören ekipler kümese baskın düzenledi. Yapılan aramalarda 862,7 gram marihuanayla hassas terazi ele geçirildi. Kurye polise verdiği ilk ifadede içici olduğunu, kuş sevdiği için kümese kuş sevmeye geldiğini söylediği öğrenildi. Kümesin sahibi olduğu tespit edilen Serkan A.’nın (47) ise uyuşturucu kullandığı için fazla aldığını, teraziyi kuşlara fazla yem vermemek için kullandığını söylediği öğrenildi. Gözaltına alınan Serkan A. tutuklanırken, Soner Ufuk S. savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

Olay, 5 Haziran Cuma günü Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kağıthane Devriye Ekipler Amirliğine bağlı Mobil Park polisi güvercinlerin bulunduğu kuş kümesinde uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler kümesi ve şüphelileri bir süre izlemeye aldı.

"KUŞLARI SEVDİĞİM İÇİN KÜMESE GELDİM'

Takip sırasında kümese gelen kurye Soner Ufuk S.'yi fark eden ekipler baskın düzenledi. Ufuk S.'nin polise verdiği ilk ifadede içici olduğunu, kuş hastası olduğu için kümese geldiğini ve kuşları sevdiğini söylediği öğrenildi. Kuryenin yakalanmasının ardından kümeste ve çevresinde arama yapan ekipler, toplam 862,7 gram marihuanayla, hassas terazi ele geçirdi. Çalışmaların devamında kümesin sahibi olduğu belirlenen bir ambalaj şirketinin sahibi Serkan A. gözaltına alındı.

'TERAZİYİ FAZLA YEM VERMEMEK İÇİN KULLANIYORUM'

Gözaltına alınan şüpheli Serkan A.'nın poliste verdiği ilk ifadede uyuşturucu satmadığını, kendisi için uyuşturucu aldığını ve durumu iyi olduğu için fazla miktarda bulundurduğunu söylediği öğrenildi. Şüpheli Serkan A.'nın ayrıca hassas teraziyi kuşlara fazla yem vermemek için kullandığını, kaybolmaması için de uyuşturucuyu yanında tuttuğunu ifade ettiği belirtildi.

BİRİ TUTUKLANDI DİĞERİ SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Serkan A., 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı. Serkan A.'nın poliste daha önceden 'Mala zarar verme' ve 'Evden hırsızlık' suçlarından kaydı bulunduğu öğrenildi. Soner Ufuk S. hakkında ise 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapıldığı, aynı suçtan 3 kaydı bulunduğu bilgisi edinildi. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA