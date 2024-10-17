Malatya’daki depremde Elazığ’da 20 bina ağır hasar aldı
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Bakan Kurum, Malatya’daki deprem sonrası 1211 ihbar değerlendirildiğini ve Elazığ’da 20 ağır hasarlı, 517 az hasarlı, Malatya’da 18 az hasarlı bina tespit edildiğini duyurdu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 5,9 büyüklüğündeki Kale depremi sonrası hasar tespit çalışmalarıyla ilgili son durumu açıkladı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, "Elazığ'da 20 ağır hasarlı, 517 az hasarlı, Malatya'da 18 az hasarlı bina tespit edilmiştir. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Hasar tespit çalışmalarımızı bir an önce tamamlayarak gereken tüm adımları atacağız” ifadelerini kullandı.
Malatya'nın Kale ilçesinde dün saat 10.46'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem Elazığ başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre 3 binada kısmi çökme meydana geldi.
1211 ihbar değerlendirildi
Bugün itibarıyla Malatya'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı 25 ekip, Elazığ'da ise 27 ekiple hasar tespit çalışmaları sürdürülüyor. İki ilde 1211 ihbar değerlendirildi.
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