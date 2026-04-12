Mart ayının en sıcak ve en soğuk şehirleri belli oldu

Mart ayının en sıcak ve en soğuk şehirleri belli oldu
Türkiye’de geçen ay en düşük sıcaklık sıfırın altında 21,2 dereceyle Van’ın Özalp ilçesinde, en yüksek sıcaklık ise 25,6 dereceyle Hatay İskenderun’da tespit edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, martta ortalama sıcaklıklar, Antakya, Cizre çevrelerinde mevsim normallerinin altında, Kale (Demre), Bartın, Yalova çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde, yurdun diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti.

Türkiye genelinde 1991-2020 yılları arasında 7,7 derece ölçülen mart ortalama sıcaklığı, geçen ay 7,5 derece olarak kayıtlara geçti.

Geçen ay en düşük sıcaklık sıfırın altında 21,2 dereceyle Özalp'te, en yüksek sıcaklık ise 25,6 dereceyle İskenderun'da ölçüldü.

Bölgelere göre sıcaklıklar

Marmara Bölgesi'nde geçen ay sıcaklıklar, Yalova çevresinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 3,3 dereceyle Lüleburgaz'da, en yüksek sıcaklık ise 24,2 dereceyle Sakarya'da kaydedildi.

Ege Bölgesi'nde geçen ay sıcaklıklar, bölgenin tamamında mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 7,1 dereceyle Tavşanlı'da, en yüksek sıcaklık ise 23,5 dereceyle Nazilli'de gözlendi.

Akdeniz Bölgesi'nde martta sıcaklıklar, Antakya çevresinde mevsim normallerinin altında, Kale (Demre) çevresinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 10,3 dereceyle Göksun'da, en yüksek sıcaklık ise 25,6 dereceyle İskenderun'da ölçüldü.

İç Anadolu Bölgesi'nde martta sıcaklıklar, bölgenin tamamında mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 12,6 dereceyle Kangal'da, en yüksek sıcaklık ise 20 dereceyle Çiçekdağı'nda kaydedildi.

Karadeniz Bölgesi'nde geçen ay sıcaklıklar, Bartın çevresinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 13,4 dereceyle Bayburt'ta, en yüksek sıcaklık ise 24,7 dereceyle Boyabat'ta gözlendi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde martta sıcaklıklar, bölgenin tamamında mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 21,2 dereceyle Özalp'te, en yüksek sıcaklık ise 20,8 dereceyle Malatya'da kayıtlara geçti.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde geçen ay sıcaklıklar, Cizre çevresinde mevsim normallerinin altında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 3,6 dereceyle Batman'da, en yüksek sıcaklık ise 23,6 dereceyle Birecik'te ölçüldü.

Kaynak: AA

