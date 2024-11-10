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Mendil satarken köpeğin ısırdığı çocuk yaralandı

Mendil satarken köpeğin ısırdığı çocuk yaralandı
Diyarbakır’da, mendil satarken sokak köpeğinin saldırıp ısırdığı Eyüp H. (7), kolundan yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Yenişehir ilçesin Dağkapı Meydanı'nda meydana geldi. Meydanda mendil satan Eyüp H.'ye sokak köpeği saldırdı. Köpeğin sağ kolundan yaraladığı Eyüp H., ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından, Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Eyüp H., hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Eyüp H.'nin yardımına koşup köpeğe müdahale eden Maaz Alpaydıncı, "Biz burada oturmuş, etli ekmek yiyorduk. Çocuk burada mendil satıyordu. Köpek birden küçük çocuğa saldırdı. Biz de gidip müdahale ettik. Ardından ambulansı çağırdık, sağ kolundan ısırmıştı, ambulansla hastaneye götürdü” dedi. 

Kaynak: DHA

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