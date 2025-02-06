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Meram hobi bahçesi kura sonuçları 2025 açıklandı! TIKLA ÖĞREN

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Meram hobi bahçesi kura sonuçları 2025 açıklandı! TIKLA ÖĞREN
Meram hobi bahçesi sonuçları açıklandı mı? Meram hobi bahçesi kura sonuçlarını nereden öğrenebilirim? İşte hobi bahçesi başvuru sonuçları ve yedek katılımcılar

MERAM HOBİ BAHÇESİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI

Meram Belediyesinin, şehir hayatının yoğun temposundan uzaklaşmak ve doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için tahsis ettiği hobi bahçeleri için yapılan kura çekimi tamamlandı. Hak sahipleri noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişle belirlendi.

HAK SAHİPLERİ BAHÇELERİNE NE ZAMAN KAVUŞACAK?

Meram Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, hak kazanan vatandaşlar 1 Nisan 2025 tarihinden itibaren sözleşme imzalamaya davet edilecek. Sözleşme aşamasında 5.000 TL tahsis ücreti alınacak ve bu üret sözleşme sona erdiğinde veya iptal edildiğinde iade edilmeyecek. Hobi bahçeleri 5 yıllığına tahsis edilecek olup, yıllık 5.000 TL kira ücreti alınacak. Bu ücret yılda iki eşit taksit halinde ödenecek.

Hak sahipleri, sözleşme imzalamadan önce Nüfus Müdürlüğü veya E-Devlet üzerinden alacakları Yerleşim Yeri Belgesini Meram Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne teslim etmek zorunda olacaklar.

SONUÇLARIN AÇIKLANMASI SONRASINDA NASIL BİR SÜREÇ TAKİP EDİLECEK?

Meram Belediyesi, kura sonucu hak kazanan vatandaşların belirtilen tarihlerde başvuru ve sözleşme için hazırlıklı olmaları gerektiğini vurgularken, bahçelerin mevcut durumlarıyla teslim edileceğini belirtti.

MERAM HOBİ BAHÇESİ KAZANANLAR LİSTESİ

Meram hobi bahçesi kura sonucu kazananlar listesi şu şekilde;

  1. Abdullah Emirhan Soyer
  2. Abdullah Emre Karasu
  3. Abdullah Kahraman
  4. Abdullah Özer
  5. Abdullah Özuysal
  6. Abdullah Selçuk
  7. Abdullah Yaz
  8. Abdullah Yılmaz
  9. Abdulrahim Gül
  10. Abdurrahim Taşbaş
  11. Abdurrahim Topak
  12. Adnan Taşoluk
  13. Ahmet Alıç
  14. Ahmet Ali Kılıçarslan
  15. Ahmet Gültekin
  16. Ahmet Kalın
  17. Ahmet Karakoç
  18. Ahmet Kemal Avcı
  19. Ahmet Nedim Gül
  20. Ahmet Poçan
  21. Ahmet Tutar
  22. Ahmet Uslu
  23. Aladdin Köz
  24. Ali Ayhan
  25. Ali Aytop
  26. Ali Beki Göksel
  27. Ali Çeliktaş
  28. Ali Ermiş
  29. Ali Ertiftik
  30. Ali Küçükarıcılar
  31. Ali Osman Akkaş
  32. Ali Özkan
  33. Ali Parlak
  34. Ali Sevimli
  35. Ali Yıldırım
  36. Arzu Orha
  37. Atiye Aldemir
  38. Ayşe Arıcı
  39. Ayşe Baylan
  40. Ayşe Çakır
  41. Ayşe İnce
  42. Ayşe Nur Aktürk
  43. Ayşegül Kıl
  44. Ayşen Semerci
  45. Ayten Ercan
  46. Azem Yazıcı
  47. Bahattin Gökçay
  48. Baki Hayırlıoğlu
  49. Bayram Ası
  50. Behiye Yılmaz
  51. Bilal Avcı
  52. Bilal Niyazi Akbaş
  53. Burak Demirci
  54. Burak Düzel
  55. Burhan Kartal
  56. Burhanettin Ünsal
  57. Celalettin Gürbüz
  58. Cennet Kaya
  59. Cihan Aşkıya
  60. Cuma Yıldız
  61. Derya Kayhan
  62. Durali Üzüm
  63. Duygu Akman
  64. Ebubekir Altunbaş
  65. Ekrem Aksoy
  66. Ekrem Tuşat
  67. Elmas Kuzucu
  68. Emine Tuna
  69. Emine Yanbaş
  70. Emir Güler
  71. Emre Bülbül
  72. Emre Çöçen
  73. Emrullah Akbalık
  74. Erdal Gültekin
  75. Erdi Bozalp
  76. Ergün Hakan Samur
  77. Erkut Kesen
  78. Ersin Bozkurt
  79. Ertan Altunsoy
  80. Esra Saçıkara
  81. Eyüp Tülen
  82. Eyüpcan Çiftçi
  83. Fadim Kalfazade
  84. Fadime Karakaya
  85. Faik Akman
  86. Fatih Büyükbekar
  87. Fatih Çiftçi
  88. Fatih Göksel
  89. Fatih Küçükboyacı
  90. Fatih Mehmet Yıldırım
  91. Fatih Samancı
  92. Fatih Türkan
  93. Fatime Gezici
  94. Fatma Kazanlıoğlu
  95. Fatma Latifoğlu
  96. Fatma Tan
  97. Fatma Türkoğlu
  98. Fatmanur Ayça Ayatar
  99. Fatmanur Kantar
  100. Ferhat Uçdu
  101. Gülden Han
  102. Gülseren Bildirir
  103. Gülten Mangır
  104. Hacı Ali Kılınçel
  105. Hakan Ali Yalın
  106. Hakan Çeribaşı
  107. Hakan İnanır
  108. Hakan Özgür Bayar
  109. Halil Demir
  110. Hamdi Erdoğan
  111. Hamiyet Çil
  112. Hasan Ali Aktuğ
  113. Hasan Bor
  114. Hasan Özbek
  115. Hatice Kara
  116. Hayri Solmaz
  117. Huriye Avcı
  118. Hülya Sağ
  119. Hüseyin Kader
  120. İbrahim Kaplan
  121. İbrahim Taha Çimi
  122. İbrahim Yıldız
  123. İlyas Murat
  124. İsa Açıkgöz
  125. İsa Akdağ
  126. İsmail Bakım
  127. İsmail Çerezci
  128. İsmail Ersin Tavuş
  129. İsmail Hakkı Acar
  130. İsmail Hakkı Akçay
  131. İsmail Kahraman
  132. İsmail Kamış
  133. İsmail Murat Çevik
  134. İsmail Serhat Uğraş
  135. İzzet Alper
  136. Kadir Demir
  137. Kadir Özkan
  138. Kamil Yalçın
  139. Kazım Yeşilgazel
  140. Kemal Kuloğlu
  141. Kenan Şahin
  142. Kudret Yiğit
  143. Latife Sarıtaş
  144. Leman Acar
  145. Leyla Aday
  146. Leyla Çekkılıç
  147. Mahmut Yalçın
  148. Mehmet Akif Çevik
  149. Mehmet Akif Düzleme
  150. Mehmet Akkuş
  151. Mehmet Ali Berdel
  152. Mehmet Ali Can
  153. Mehmet Aşiran
  154. Mehmet Ayhan
  155. Mehmet Celalettin Bekmez
  156. Mehmet Dere
  157. Mehmet Doğan
  158. Mehmet Ermiş
  159. Mehmet Fatih Çelik
  160. Mehmet Gür
  161. Mehmet İyikörükçü
  162. Mehmet Karaduman
  163. Mehmet Kartal
  164. Mehmet Kaya
  165. Mehmet Kaya
  166. Mehmet Küçükculdur
  167. Mehmet Önde
  168. Mehmet Sağlam
  169. Mehmet Sayar
  170. Mehmet Seyda Karacalı
  171. Mehmet Şamil Güvercin
  172. Mehmet Taşkın
  173. Mehmet Taşkınoğlu
  174. Mehmet Ünler
  175. Mehmet Yasin İngit
  176. Melek Erdoğan Selçuk
  177. Melih Kolat
  178. Melisa Buse Yıldız
  179. Merve Teslimoğlu
  180. Metin Vanlı
  181. Mevlüt Dinlaz
  182. Mevlüt Oğuz
  183. Muhammed Ali Akın
  184. Muhammed Bebek
  185. Muhammed Fevzi Yaralı
  186. Muhammet Bekmezci
  187. Muhammet Çöken
  188. Muhammet Enes Aktaş
  189. Muhammet Uygur
  190. Muhammet Yalçın
  191. Muharrem Ay
  192. Mukaddes Erel
  193. Mukaddes Paydaş
  194. Murat Adıbelli
  195. Mustafa Armağan
  196. Mustafa Ceylan
  197. Mustafa Coşkun
  198. Mustafa Çakır
  199. Mustafa Çatlı
  200. Mustafa Demirbacak
  201. Mustafa Karabacak
  202. Mustafa Özbilir
  203. Mustafa Sağlam
  204. Mustafa Sayan
  205. Mustafa Saygı
  206. Mustafa Taşkıran
  207. Mustafa Vanlı
  208. Mübarre Arıcan
  209. Mümin Oğur
  210. Müşerref Çakıcı
  211. Müşerref Tanrıkulu
  212. Müzeyyen Evin
  213. Naciye Avcı
  214. Nazım Ahıskalı
  215. Nazif Köksal
  216. Nazife Çelik
  217. Necla Yıldırım
  218. Nesrin Atçı
  219. Nigar Yılmaz
  220. Nizamettin Ersöz
  221. Nur İzi
  222. Nurten Baştürk
  223. Nurullah Çakıcı
  224. Nusret Sütçü
  225. Orhan Öztemir
  226. Osman Atasagun
  227. Osman Aygün
  228. Osman Ayyıldız
  229. Osman Örge
  230. Osman Paparacı
  231. Ömer Faruk Gün
  232. Ömer Faruk Uzunkaya
  233. Ömer Ölmez
  234. Özlem Tekelioğlu
  235. Özlem Uygun
  236. Öztürk Saygın
  237. Perihan Dinler
  238. Rabia Demir
  239. Rahime Muşta
  240. Recai Çarkçı
  241. Recep Mert
  242. Recep Okumuş
  243. Recep Özdemir
  244. Recep Tomas
  245. Recep Torun
  246. Remzi Çayır
  247. Reşat Torun
  248. Rıdvan Çağrı Türkoğlu
  249. Rumeysa Erkan
  250. Rumeysa Gövez
  251. Rüştü Çayır
  252. Saliha Gökpınar
  253. Saliha Kuş
  254. Sayit Egemenkoca
  255. Sefa Kapçı
  256. Sefa Keçili
  257. Selahattin Yılmaz
  258. Selçuk Mermer
  259. Serdal Güler
  260. Serhat Tuncer Tunç
  261. Serhat Yarar
  262. Serkan Işık
  263. Sevil Başak Öztürk
  264. Seyit Ali Uzakdağ
  265. Seyit Koçak
  266. Seyit Şahin
  267. Sinan Bozkurt
  268. Sinan Erikçi
  269. Süleyman Gülbeyaz
  270. Sümeyye Serin Kayadibi
  271. Şaban Oğuz
  272. Şaban Yavuz
  273. Şerafettin Şafak
  274. Şerif Kayabaşı
  275. Şerife Çelik
  276. Şerife Erdoğan
  277. Şerife Karadeniz
  278. Şerife Kul
  279. Şerife Totçu
  280. Şeyma Küçükkök
  281. Şükran Aydın
  282. Şükrü Ceylan
  283. Tahir Ceylan
  284. Tahsin Eşme
  285. Tarık Bektaş
  286. Tuğba Gündem Kara
  287. Tuncay Telli
  288. Uğur Sezgin
  289. Uğur Yıldız
  290. Vedat Örcel
  291. Vehbi Üresin
  292. Yasin Sarıer
  293. Yunus Emre Ayvat
  294. Yusuf Sümbül
  295. Zehra Gezer
  296. Zekeriya Özegür
  297. Zeynel Abidin Uysal
  298. Zeynep Halat
  299. Zeynep Nur Keskin
  300. Zülbiye Mutlu

KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLEBİLİR?

Meram Belediyesi yetkilileri, kura çekiminin tamamlanmasıyla birlikte hak sahiplerinin listesine belediyenin resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabileceğini belirtti. Ayrıca, kura sonucu hak kazanan vatandaşlara SMS yoluyla bilgilendirme yapılacak.

KURA ÇEKİLİŞİNİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

KURA SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Detaylı bilgi için Meram Belediyesi resmi internet sitesini ziyaret edebilir veya belediyenin ilgili birimlerinden bilgi alabilirsiniz.

 

Kaynak: Haber Merkezi

  • #meram #hobi bahçesi #kura sonuçları

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