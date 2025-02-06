Meram hobi bahçesi kura sonuçları 2025 açıklandı! TIKLA ÖĞREN

MERAM HOBİ BAHÇESİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI
Meram Belediyesinin, şehir hayatının yoğun temposundan uzaklaşmak ve doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için tahsis ettiği hobi bahçeleri için yapılan kura çekimi tamamlandı. Hak sahipleri noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişle belirlendi.
HAK SAHİPLERİ BAHÇELERİNE NE ZAMAN KAVUŞACAK?
Meram Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, hak kazanan vatandaşlar 1 Nisan 2025 tarihinden itibaren sözleşme imzalamaya davet edilecek. Sözleşme aşamasında 5.000 TL tahsis ücreti alınacak ve bu üret sözleşme sona erdiğinde veya iptal edildiğinde iade edilmeyecek. Hobi bahçeleri 5 yıllığına tahsis edilecek olup, yıllık 5.000 TL kira ücreti alınacak. Bu ücret yılda iki eşit taksit halinde ödenecek.
Hak sahipleri, sözleşme imzalamadan önce Nüfus Müdürlüğü veya E-Devlet üzerinden alacakları Yerleşim Yeri Belgesini Meram Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne teslim etmek zorunda olacaklar.
SONUÇLARIN AÇIKLANMASI SONRASINDA NASIL BİR SÜREÇ TAKİP EDİLECEK?
Meram Belediyesi, kura sonucu hak kazanan vatandaşların belirtilen tarihlerde başvuru ve sözleşme için hazırlıklı olmaları gerektiğini vurgularken, bahçelerin mevcut durumlarıyla teslim edileceğini belirtti.
MERAM HOBİ BAHÇESİ KAZANANLAR LİSTESİ
Meram hobi bahçesi kura sonucu kazananlar listesi şu şekilde;
- Abdullah Emirhan Soyer
- Abdullah Emre Karasu
- Abdullah Kahraman
- Abdullah Özer
- Abdullah Özuysal
- Abdullah Selçuk
- Abdullah Yaz
- Abdullah Yılmaz
- Abdulrahim Gül
- Abdurrahim Taşbaş
- Abdurrahim Topak
- Adnan Taşoluk
- Ahmet Alıç
- Ahmet Ali Kılıçarslan
- Ahmet Gültekin
- Ahmet Kalın
- Ahmet Karakoç
- Ahmet Kemal Avcı
- Ahmet Nedim Gül
- Ahmet Poçan
- Ahmet Tutar
- Ahmet Uslu
- Aladdin Köz
- Ali Ayhan
- Ali Aytop
- Ali Beki Göksel
- Ali Çeliktaş
- Ali Ermiş
- Ali Ertiftik
- Ali Küçükarıcılar
- Ali Osman Akkaş
- Ali Özkan
- Ali Parlak
- Ali Sevimli
- Ali Yıldırım
- Arzu Orha
- Atiye Aldemir
- Ayşe Arıcı
- Ayşe Baylan
- Ayşe Çakır
- Ayşe İnce
- Ayşe Nur Aktürk
- Ayşegül Kıl
- Ayşen Semerci
- Ayten Ercan
- Azem Yazıcı
- Bahattin Gökçay
- Baki Hayırlıoğlu
- Bayram Ası
- Behiye Yılmaz
- Bilal Avcı
- Bilal Niyazi Akbaş
- Burak Demirci
- Burak Düzel
- Burhan Kartal
- Burhanettin Ünsal
- Celalettin Gürbüz
- Cennet Kaya
- Cihan Aşkıya
- Cuma Yıldız
- Derya Kayhan
- Durali Üzüm
- Duygu Akman
- Ebubekir Altunbaş
- Ekrem Aksoy
- Ekrem Tuşat
- Elmas Kuzucu
- Emine Tuna
- Emine Yanbaş
- Emir Güler
- Emre Bülbül
- Emre Çöçen
- Emrullah Akbalık
- Erdal Gültekin
- Erdi Bozalp
- Ergün Hakan Samur
- Erkut Kesen
- Ersin Bozkurt
- Ertan Altunsoy
- Esra Saçıkara
- Eyüp Tülen
- Eyüpcan Çiftçi
- Fadim Kalfazade
- Fadime Karakaya
- Faik Akman
- Fatih Büyükbekar
- Fatih Çiftçi
- Fatih Göksel
- Fatih Küçükboyacı
- Fatih Mehmet Yıldırım
- Fatih Samancı
- Fatih Türkan
- Fatime Gezici
- Fatma Kazanlıoğlu
- Fatma Latifoğlu
- Fatma Tan
- Fatma Türkoğlu
- Fatmanur Ayça Ayatar
- Fatmanur Kantar
- Ferhat Uçdu
- Gülden Han
- Gülseren Bildirir
- Gülten Mangır
- Hacı Ali Kılınçel
- Hakan Ali Yalın
- Hakan Çeribaşı
- Hakan İnanır
- Hakan Özgür Bayar
- Halil Demir
- Hamdi Erdoğan
- Hamiyet Çil
- Hasan Ali Aktuğ
- Hasan Bor
- Hasan Özbek
- Hatice Kara
- Hayri Solmaz
- Huriye Avcı
- Hülya Sağ
- Hüseyin Kader
- İbrahim Kaplan
- İbrahim Taha Çimi
- İbrahim Yıldız
- İlyas Murat
- İsa Açıkgöz
- İsa Akdağ
- İsmail Bakım
- İsmail Çerezci
- İsmail Ersin Tavuş
- İsmail Hakkı Acar
- İsmail Hakkı Akçay
- İsmail Kahraman
- İsmail Kamış
- İsmail Murat Çevik
- İsmail Serhat Uğraş
- İzzet Alper
- Kadir Demir
- Kadir Özkan
- Kamil Yalçın
- Kazım Yeşilgazel
- Kemal Kuloğlu
- Kenan Şahin
- Kudret Yiğit
- Latife Sarıtaş
- Leman Acar
- Leyla Aday
- Leyla Çekkılıç
- Mahmut Yalçın
- Mehmet Akif Çevik
- Mehmet Akif Düzleme
- Mehmet Akkuş
- Mehmet Ali Berdel
- Mehmet Ali Can
- Mehmet Aşiran
- Mehmet Ayhan
- Mehmet Celalettin Bekmez
- Mehmet Dere
- Mehmet Doğan
- Mehmet Ermiş
- Mehmet Fatih Çelik
- Mehmet Gür
- Mehmet İyikörükçü
- Mehmet Karaduman
- Mehmet Kartal
- Mehmet Kaya
- Mehmet Kaya
- Mehmet Küçükculdur
- Mehmet Önde
- Mehmet Sağlam
- Mehmet Sayar
- Mehmet Seyda Karacalı
- Mehmet Şamil Güvercin
- Mehmet Taşkın
- Mehmet Taşkınoğlu
- Mehmet Ünler
- Mehmet Yasin İngit
- Melek Erdoğan Selçuk
- Melih Kolat
- Melisa Buse Yıldız
- Merve Teslimoğlu
- Metin Vanlı
- Mevlüt Dinlaz
- Mevlüt Oğuz
- Muhammed Ali Akın
- Muhammed Bebek
- Muhammed Fevzi Yaralı
- Muhammet Bekmezci
- Muhammet Çöken
- Muhammet Enes Aktaş
- Muhammet Uygur
- Muhammet Yalçın
- Muharrem Ay
- Mukaddes Erel
- Mukaddes Paydaş
- Murat Adıbelli
- Mustafa Armağan
- Mustafa Ceylan
- Mustafa Coşkun
- Mustafa Çakır
- Mustafa Çatlı
- Mustafa Demirbacak
- Mustafa Karabacak
- Mustafa Özbilir
- Mustafa Sağlam
- Mustafa Sayan
- Mustafa Saygı
- Mustafa Taşkıran
- Mustafa Vanlı
- Mübarre Arıcan
- Mümin Oğur
- Müşerref Çakıcı
- Müşerref Tanrıkulu
- Müzeyyen Evin
- Naciye Avcı
- Nazım Ahıskalı
- Nazif Köksal
- Nazife Çelik
- Necla Yıldırım
- Nesrin Atçı
- Nigar Yılmaz
- Nizamettin Ersöz
- Nur İzi
- Nurten Baştürk
- Nurullah Çakıcı
- Nusret Sütçü
- Orhan Öztemir
- Osman Atasagun
- Osman Aygün
- Osman Ayyıldız
- Osman Örge
- Osman Paparacı
- Ömer Faruk Gün
- Ömer Faruk Uzunkaya
- Ömer Ölmez
- Özlem Tekelioğlu
- Özlem Uygun
- Öztürk Saygın
- Perihan Dinler
- Rabia Demir
- Rahime Muşta
- Recai Çarkçı
- Recep Mert
- Recep Okumuş
- Recep Özdemir
- Recep Tomas
- Recep Torun
- Remzi Çayır
- Reşat Torun
- Rıdvan Çağrı Türkoğlu
- Rumeysa Erkan
- Rumeysa Gövez
- Rüştü Çayır
- Saliha Gökpınar
- Saliha Kuş
- Sayit Egemenkoca
- Sefa Kapçı
- Sefa Keçili
- Selahattin Yılmaz
- Selçuk Mermer
- Serdal Güler
- Serhat Tuncer Tunç
- Serhat Yarar
- Serkan Işık
- Sevil Başak Öztürk
- Seyit Ali Uzakdağ
- Seyit Koçak
- Seyit Şahin
- Sinan Bozkurt
- Sinan Erikçi
- Süleyman Gülbeyaz
- Sümeyye Serin Kayadibi
- Şaban Oğuz
- Şaban Yavuz
- Şerafettin Şafak
- Şerif Kayabaşı
- Şerife Çelik
- Şerife Erdoğan
- Şerife Karadeniz
- Şerife Kul
- Şerife Totçu
- Şeyma Küçükkök
- Şükran Aydın
- Şükrü Ceylan
- Tahir Ceylan
- Tahsin Eşme
- Tarık Bektaş
- Tuğba Gündem Kara
- Tuncay Telli
- Uğur Sezgin
- Uğur Yıldız
- Vedat Örcel
- Vehbi Üresin
- Yasin Sarıer
- Yunus Emre Ayvat
- Yusuf Sümbül
- Zehra Gezer
- Zekeriya Özegür
- Zeynel Abidin Uysal
- Zeynep Halat
- Zeynep Nur Keskin
- Zülbiye Mutlu
KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLEBİLİR?
Meram Belediyesi yetkilileri, kura çekiminin tamamlanmasıyla birlikte hak sahiplerinin listesine belediyenin resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabileceğini belirtti. Ayrıca, kura sonucu hak kazanan vatandaşlara SMS yoluyla bilgilendirme yapılacak.
KURA ÇEKİLİŞİNİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!
KURA SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Detaylı bilgi için Meram Belediyesi resmi internet sitesini ziyaret edebilir veya belediyenin ilgili birimlerinden bilgi alabilirsiniz.
Kaynak: Haber Merkezi