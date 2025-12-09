GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Metro raydan çıktı: Duraklarda yoğunluk oluştu!

İzmir’de Bornova ilçesinde bir metro vagonu sefer sırasında istasyonda raydan çıktı. Olayda yaralanan olmadı. Metro seferlerinde yaşanan 5 saatlik aksama otobüs duraklarında yoğunluğa neden oldu.

Narlıdere Kaymakamlık-Evka 3 seferini yapan metronun vagonu, henüz belirlenemeyen nedenle Bornova İstasyonu'nda raydan çıktı.

Metrodaki vatandaşlar tahliye edildi.

İzmir Metro AŞ ekipleri bölgede çalışma başlattı. Bornova ve Bölge istasyonları arızanın giderilmesi için kapatıldı. Narlıdere Kaymakamlık-Sanayi istasyonları arasındaki seferler gecikmeli olarak yapıldı, Sanayi-Evka 3 istasyonları arasında seferlere ara verildi.

İstasyonlara gelenler otobüs duraklarına yönlendirildi. Duraklarda alışılmışın dışında yoğunluk oluştu.

İzmir Metro AŞ'den açıklama

İzmir Metro AŞ'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"İzmir Metro Bornova İstasyonu'nda hatta enerji sağlayıcı ve taşıyıcı ekipmanda yaşanan teknik arıza sebebiyle seferlerimiz Narlıdere Kaymakamlık-Sanayi istasyonları arasında gecikmeli olarak devam etmekte, Sanayi-Evka 3 istasyonları arasında ulaşım ESHOT desteği ile sağlanmaktadır. Ekiplerimiz, arızaya ivedilikle müdahale etmiş bulunmaktadır. Arızanın giderilmesiyle birlikte seferlerimizin normale dönmesi için çalışmalarımız sürdürülmektedir."

İzmir Metro AŞ son açıklamasında teknik arızanın giderildiğini belirterek, "Sayın yolcularımız, seferlerimiz normale dönmüş olup, işletimimiz Evka 3-Narlıdere Kaymakamlık istasyonları arasında devam etmektedir. Göstermiş olduğunuz anlayış için teşekkür eder, iyi yolculuklar dileriz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

