MİT’ten Hakurk’ta nokta operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü PKK/KCK’nın sözde özel kuvvetler mensubu Murat Keleş’i Irak’ın kuzeyindeki Hakurk’ta etkisiz hale getirdi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Şırnak Silopi'de, 5 Mayıs 2016'da, güvenlik güçlerine ait zırhlı araca yönelik roketatarlı saldırıda şehit olan Özel Harekat Polisi Yaşar Yavaş'ın kanını yerde bırakmadı.
MİT'in hedef listesindeydi
2016 yılındaki çukur-barikat olaylarında Şırnak Silopi'de güvenlik güçlerinin zırhlı aracına yönelik düzenlenen roketatarlı saldırının faillerinden olan PKK/KCK'lı Murat Keleş, MİT'in öncelikli hedef listesindeydi.
MİT istihbarat ağı sayesinde, metropollerde eylem gerçekleştirmek üzere batı illerine patlayıcı aktarımı faaliyetlerini organize eden Keleş'in yerini tespit etti.
Türkiye'de ‘terör nitelikli suçlardan' aranırlık kaydı bulunan Berhudan Harun kod adlı Murat Keleş'in, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk kırsalında sözde sorumlu seviyede faaliyet yürüttüğü belirlendi. Keleş'in uzun süredir MİT'e hedef olmamak adına saklanarak yaşadığı öğrenildi.
MİT'in radarında olan PKK/KCK'lı terörist, gerçekleştirilen nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”