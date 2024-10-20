MİT’ten Süleymaniye’de nokta operasyon

MİT, terör örgütü PKK/KCK için bölge halkından haraç toplayan, örgütün sözde sorumlularından Caize Selber ile Emine Ulaş’ı, Irak’ın kuzeyindeki Süleymaniye’de etkisiz hale getirdi.

MİT istihbarat ağı aracılığı ile iki teröristin son olarak Süleymaniye kırsalında bulunan İran sınırındaki Pencevin bölgesinde faaliyet yürüttüklerini tespit etti.

Örgüt üst yönetimi ile yakın ilişki içindeydiler

MİT tarafından yürütülen hassas çalışmalar neticesinde, PKK/KCK'lı Berfin Roj kod Caize Selber ile Tekoşin Dilgeş kod Emine Ulaş'ın, örgüt üst düzey yöneticileri ile yakın ilişki içerisinde bulundukları öğrenildi.

PKK/KCK'lı teröristlerin aldıkları talimatlar doğrultusunda, bölge halkını vergilendirme adı altında haraca bağladıkları, toplanan meblağı Türk güvenlik güçlerine yönelik saldırı gerçekleştirecek kadro temini çalışmalarında kullandıkları, örgüte lojistik destek sağladıkları tespit edildi.

Ayrıca, iki teröristin, terör örgütüne katılım yapacak gençleri tespit ve teşvik ettiği, ideolojik propaganda ile manipüle ettiği ve Türkiye'deki gençlik yapılanması mensuplarına eylem amaçlı talimatlar ilettiği de belirlendi.

Haklarında terörden nitelikli aranma kaydı bulunan PKK/KCK mensupları Caize Selber ile Emine Ulaş, MİT'in hedef listesinde yer alıyordu. Adım adım izlenen iki teröriste karşı düzenlenecek operasyon için en uygun an beklendi. Yerleri tespit edilen iki terörist Irak/Süleymaniye kırsalında MİT'in nokta operasyonu ile etkisiz hale getirildi.

Caize Selber ve Emine Ulaş kimdir?

Aslen Siirtli olan Berfin Roj kod Caize Selber, terör örgütünün gençlere yönelik propagandalarından etkilenerek 1999'da İstanbul'dan PKK/KCK kırsal kadrolarına katılım sağladı. Katılım yapması akabinde terör örgütü tarafından silahlandırılarak Tunceli ve Erzurum'da savaşması için zorlandı. 2022 yılına kadar Kandil, Asos, Zap, Mahmur, Haftanin ve Hakurk alanlarında silahlı ve ideolojik faaliyetlerde bulundu. Terör örgütünün Parti Merkez Okulu'nda eğitim aldı. Son olarak Süleymaniye'deki toplumsal alan faaliyetlerinde bulundu.

1992 yılında güvenlik güçleri ile girdiği çatışmada etkisiz hale getirilen Tekoşer kod Abdi Ulaş'ın kız kardeşi olan Tekoşin Dilgeş kod Emine ULAŞ, terör örgütüne 1999'da katılım sağladı. Uzun yıllar Tunceli'de silahlı faaliyet gösterdi. Yine Tunceli'de güvenlik güçleri ile çatışmaya girdi ve yol kesme eylemlerinde bulundu. Irak'ta ise Hakurk, Zap, Avaşin, Metina ve Kandil'de sözde sorumlu seviyede faaliyet gösterdi. Örgüt içerisinde gençlik, sağlık, eğitim ve toplumsal alan faaliyetlerinde yer aldı.

Kaynak: Haber Merkezi