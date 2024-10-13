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Otoparkta çıkan yangında 5 araç kullanılamaz hale geldi

Otoparkta çıkan yangında 5 araç kullanılamaz hale geldi
Ankara’nın Etimesgut ilçesinde, Şaşmaz Oto Sanayisi’nde bulunan otoparkta park halindeki bir araçta çıkan yangında alevler diğer araçlara sıçradı. Yangında 5 araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 17.10 sıralarında Bahçekapı Mahallesi 2583 Sokak'ta meydana geldi.

Otoparktaki bir aracın alev almasının ardından, alevler kısa sürede park halinde bulunan diğer dört araca da sıçradı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa süre içinde kontrol altına alındı.

Yangında 5 araç tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. 

Kaynak: DHA

  • #Ankara #Yangın

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