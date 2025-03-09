Polatlı’da Yarın Bu Mahallelerde Su Kesintisi

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), altyapı çalışmaları ve depo bağlantı işlemleri nedeniyle yarın Polatlı’da bazı mahallelerde su kesintisi yapacak. ASKİ’nin duyurusuna göre, 10 Mart 2025 Pazartesi günü Polatlı ilçesinde planlı su kesintisi yaşanacak. Peki, hangi mahallelerde su kesintisi olacak? Kesinti ne kadar sürecek?

Su kesintisi sabah saat 09:00'da başlayacak ve yaklaşık 9 saat sürecek. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için kesinti öncesinde gerekli önlemleri almaları önem taşıyor. Güncel bilgilere ASKİ'nin resmi web sitesi ve iletişim kanalları üzerinden ulaşılabilir. Polatlı'da Su Kesintisi Yaşanacak Mahalleler Cumhuriyet, Şentepe, Zafer, Gazi, Fatih, Esentepe, İstiklal, Kurtuluş ve Yenimahalle mahallelerinde altyapı çalışmaları kapsamında, 10 Mart 2025 Pazartesi günü saat 09:00 - 23:59 arasında su kesintisi uygulanabilir. Vatandaşların beklenmedik bir su kesintisiyle karşılaşmamaları için ASKİ'nin internet sitesinden mahalle bazlı güncellemeleri takip etmeleri önerilmektedir. İşte Polatlı'da su kesintisi yaşanacak mahalleler; TIKLAYINIZ Ankara genelinde su kesintisi yaşanacak diğer ilçeler ve detaylı bilgiler için ASKİ'nin duyurularını inceleyebilirsiniz. Kaynak: Haber Merkezi

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