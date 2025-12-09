GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,64
EURO
49,53
STERLİN
56,88
GRAM
5.815,04
ÇEYREK
9.566,56
YARIM ALTIN
19.037,90
CUMHURİYET ALTINI
37.955,36
GÜNCEL Haberleri

Şehit polis memuru Albayrak’a veda

Şehit polis memuru Albayrak’a veda
İstanbul Çekmeköy’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda açılan ateş sonucu şehit olan 27 yaşındaki polis memuru Emre Albayrak, Samsun’un Ladik ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin cenazesi Ladik Merkez Camisi bahçesine getirildi. Burada Albayrak ailesine protokol üyeleri tarafından başsağlığı dilendi.

Albayrak'ın naaşı İl Müftüsü Veysel Çakır tarafından öğlen vakti kılınan cenaze namazının ardından Arnavutlar Aile Kabristanlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, baba Ramazan, anne Aslıhan, şehidin eşi İrem Albayrak ile kardeşleri ve yakınlarının yanı sıra Samsun Valisi Orhan Tavlı, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Saadet Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman, Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ömer Urhal, Özel Harekat Daire Başkanı Ünsal Hayal, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, siyasi parti temsilcileri, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Emre Albayrak, dün Çekmeköy'de bir adrese düzenlenen narkotik operasyonunda açılan ateş sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.

Şehit Albayrak'ın evli olduğu, 6 yıl önce Hakkari'de göreve başladığı, 2022'den bu yana İstanbul'da görev yaptığı öğrenilmişti.

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER