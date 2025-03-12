Sosyal medyada paylaşılan görüntü sürücüye ceza olarak döndü,

Denizli’de sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntünün incelenmesi sonucu kural ihlali yaptığı belirlenen sürücüye, 3 ayrı suçtan 11 bin 253 lira ceza kesildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya hesapları aracılığıyla yapılan paylaşımlarda kural ihlali yaptığı iddia edilen araçla ilgili olarak detaylı kamera incelemesi yaptı.

Yapılan kamera incelenmesi sonucunda kural ihlali yaptığı anlaşılan aracın plakası tespit edilerek; sürücüye 46/2-g aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirerek makas atmaktan 9 bin 267 TL, 47/1-c trafik işaret levhalar, cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara uymamaktan 993 TL ile 47/1-d trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak suçundan ise 993 TL olmak üzere ) maddelerinden toplam 11 bin 253 TL cezai işlem uygulandı.

Kaynak: İHA