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Survivor 2025 İletişim Oyununu Kim Kazandı, Ödül Ne Oldu?

Survivor 2025 İletişim Oyununu Kim Kazandı, Ödül Ne Oldu?

Survivor 2025 heyecanı hız kesmeden devam ediyor! Son bölümde, All Star ve Gönüllüler takımları iletişim oyununda kozlarını paylaştı. Yarışmacılar, sevdikleriyle hasret gidermek için parkurda büyük bir mücadele verdi.

Survivor 2025 İletişim Oyununu Hangi Takım Kazandı?
4 Mart Salı akşamı ekrana gelen Survivor 2025'in son bölümünde, yarışmacılar ailelerinden gelen resimli mesajları okuyabilmek için ter döktü. Büyük çekişmeye sahne olan oyunun kazananı Mavi Takım oldu. Zorlu parkuru başarıyla tamamlayan Mavi Takım, iletişim ödülünü kazanarak sevdiklerinden gelen mesajları okuma fırsatı yakaladı.

Survivor 2025 İletişim Ödülü Ne Oldu?
İletişim oyununu kazanan Mavi Takım yarışmacıları, ailelerinden gelen resimli notları okuma şansı buldu. Sevdiklerinden uzun süredir haber alamayan yarışmacılar için bu ödül büyük bir moral kaynağı oldu. Gelen mesajlar, yarışmacılara hem motivasyon sağladı hem de duygusal anlar yaşattı.

Survivor'daki iletişim oyunları, yarışmacılar için en kıymetli ödüllerden biri olarak öne çıkıyor. Önümüzdeki haftalarda da mücadele giderek kızışacak ve heyecan doruk noktasına ulaşacak.

Survivor 2025'te Son Elenen İsim Kim Oldu?
2 Mart Pazar akşamı yayınlanan eleme bölümünde, potada yer alan Senem Genç ve Meryem düelloya çıktı. Gerçekleşen eleme mücadelesi sonucunda, Survivor All Star 2025'e veda eden isim Senem Genç oldu.

Kaynak: Haber Merkezi

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