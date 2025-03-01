TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları’na başvurular sona eriyor

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, 2025 Teknoloji Yarışmalarıyla gençleri geleceğin teknolojilerine yön vermeye davet ediyor. 45 milyon TL ödül ve 75 milyon TL’yi aşan malzeme desteği ile katılımcılarını destekleyen teknoloji yarışmalarına başvurular ise bugün sona eriyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın öncülüğünde düzenlenen TEKNOFEST 2025, teknolojiye gönül veren milyonları bu kez İstanbul'da buluşturuyor! Her yıl yenilenen yarışma kategorileriyle gençlerin hayallerine dokunan, Türkiye'nin en büyük ödüllü teknoloji yarışmalarına ev sahipliği yapan TEKNOFEST, bu yıl 53 ana kategori ve 125 alt kategoride düzenlenecek. Hayallerini teknolojiyle buluşturup geleceğe iz bırakmak isteyenler için yarışma başvuruları ise bugün sona eriyor.

Teknoloji ve tutkunun buluşma noktası TEKNOFEST İstanbul'da

TEKNOFEST 2025, teknoloji meraklılarını hayallerini gerçeğe dönüştürecek büyük bir yolculuğa çağırıyor Bilim ve teknolojinin her alanını kapsayan 53 farklı kategoride düzenlenecek yarışmalar, gençlerin sınırları aşan projeleriyle geleceği inşa etmeleri için benzersiz bir fırsat sunacak. Öte yandan bu yıl ilk kez başvuruya açılan Su Altı Roket Yarışması, İnsansız Kara Aracı Yarışması, Uluslararası Çocuk Bilim Yarışması, Onkolojide 3T, 5G Konumlandırma ve TEKNOFEST Mimari ve Görsel Tasarım Yarışması ise hayal gücünü teknolojiyle buluşturmak isteyenlere yepyeni kapılar aralayacak. İstanbul merkezli olarak Marmara Bölgesi'nin farklı noktalarında düzenlenecek bu yarışmalar, katılımcılara ilham dolu, unutulmaz bir teknoloji serüveni yaşatacak.

Bugün karar ver, yarına ilham ol

Festival coşkusunu Türkiye'nin her köşesine ulaştıran ve "ilklerin tek festivali" TEKNOFEST, hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyen gençleri bekliyor. Geleceğin teknolojilerine yön vermek, yenilikçi projelerle fark yaratmak ve unutulmaz deneyimler yaşamak isteyen gençler için bugün son fırsat! TEKNOFEST 2025 Teknoloji Yarışmaları'na saat 23.59'a kadar www.teknofest.org adresinden başvurunuzu yapabilir, bu büyük yolculuğun bir parçası olabilirsiniz!

TEKNOFEST 2025 Teknoloji Yarışmaları kapsamında başvurusu 1 Mart'ta sona erecek tüm yarışmalar;

Kaynak: Haber Merkezi