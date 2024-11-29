TEM Otoyolu’nda tanker kamyona çarptı! Edirne yönü kapandı
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Esenyurt TEM Otoyolu Hadımköy gişeler mevkinde, yakıt tankeri kamyona arkadan çarptı. Kaza nedeniyle Edirne yönünde tüm şeritler kapatıldı. Trafik yan yoldan kontrolü şekilde sağlanırken, bölgede trafiğin yer yer durma noktasına geldi.
Kaza, TEM Otoyolu Hadımköy gişeler mevkinde meydana geldi. Seyir halindeki bir yakıt tankeri, aynı yönde giden kamyona arkadan çarptı.
Kazada, tanker sürücüsü hafif yaralandı. Bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Yolda güvenlik tedbiri alındı.
Kaza nedeniyle Edirne yönünde tüm şeritler kapatıldı. Trafik yan yoldan kontrollü şekilde sağlandı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
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