Ticaret Bakanı Bolat İSEDAK toplantısı için Türkiye’ye gelen mevkidaşları ile buluştu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 40. Bakanlar Toplantısı’na katılmak için İstanbul’da bulunan Gambiya, Filistin, Kamerun ve Suudi Arabistanlı mevkidaşları ile bir araya geldi.

İlk olarak Gambiya Ticaret, Endüstri, Bölgesel Entegrasyon ve İstihdam Bakanı Babaoucarr Ousmaila Joof ile bir araya gelen Bolat, daha sonra Türkiye-Gambiya Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı.

Konuk Bakan Babaoucarr Ousmaila Joof'un yanı sıra Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Africa Agenda Network organizasyonu ve iki ülke iş dünyasının üst düzey isimlerinin katıldığı toplantıda ülkeler arasındaki ilişkiler ele alındı.

Türkiye'nin Afrika politikasında önemli bir konuma sahip olan Gambiya ile ikili ticaret hacminin geliştirilmesinin hedeflendiği toplantıda; altyapı ve elektrik başta olmak üzere enerji üretimi, yenilenebilir enerji, sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, gümrüklerde verimlilik ve ülke içi ulaşım gibi alanlarda işbirliğinin artırılması ile Türkiye'nin tecrübelerinin paylaşılması gibi konular konuşuldu.

"Filistin devletinin inşasına ve kalkınmasına yönelik desteğimizi sürdüreceğiz"

Bakan Bolat, daha sonra Filistin Ulusal Ekonomi Bakanı Muhammed el-Amur ve heyeti ile hem ikili hem de heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme çerçevesinde Gazze ve Filistin'in diğer bölgelerinde devam eden İsrail saldırılarına derhal son verilmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Bolat, Filistin'in ihtiyaç duyduğu ürünlerin karşılanması noktasında mayısta kurdukları ortak mekanizmayı daha da güçlendirme noktasındaki konu başlıklarını ele aldıklarını bildirdi.

Bolat, "Bu çerçevede, Bakan Muhammed el-Amur mayıstan beri Filistin'e Türkiye'den ithal edilen ürünlerin Filistin'de kullanıldığını ifade ederek bu konudaki ihracatın devamının Filistin için çok önem taşıdığını vurgulamıştır. Sistemin devamı için Filistin Ulusal Ekonomi Bakanlığı'nın gösterdiği hassasiyetin de her zaman devam edeceğini söylemiştir." ifadesini kullandı.

Bakan Bolat, Filistinli mevkidaşı Muhammed el-Amur'un, Türkiye'nin İsrail'in bölgede sürdürdüğü soykırıma karşı 2 Mayıs'tan beri İsrail ile ihracat ve ithalat işlemlerini tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurma kararından ve gümrük sistemini kapatmasından duyulan memnuniyeti paylaştığını aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her zaman Filistin'in yanında olmaya devam edeceklerini kaydeden Bolat, "Bu çerçevede Filistin'deki yerleşimci işgal dahil olmak üzere bütün işgali sona erdirilmesi ve bağımsız Filistin devletinin inşasına ve kalkınmasına yönelik desteğimizi sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Kamerun ile ilişkilerimizi güçlendirmekten büyük memnuniyet duyuyoruz"

Ticaret Bakanı Bolat, İSEDAK 40. Bakanlar Toplantısı temasları çerçevesinde Kamerun Bölgesel Yönetim Bakanı Paul Atanga Nji ve heyeti ile de bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırma ve işbirliği alanlarını çeşitlendirme noktasında görüş alışverişinde bulunuldu.

Bolat, Türkiye olarak hem Afrika politikalarını hem de Kamerun'un kalkınma hedeflerini göz önünde bulundurarak ikili ticari ilişkileri derinleştirmeyi hedeflediklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Altyapı, enerji konusundaki ihtiyaçları, yenilenebilir enerji, maden arama ve üretimi, petrol, enerji verimliliği gibi alanlarda işbirliği yapmayı arzu ediyoruz. Bu çerçevede Sayın Kamerunlu Bakanla gümrük, organize sanayi bölgeleri, ürün güvenliği gibi konularda teknik temaslarda bulunmayı ve Türkiye'nin tecrübelerini aktarmayı görüştük. En kısa sürede 3. Karma Ekonomik Komisyon toplantısını Yaounde'de yaparak ikili ekonomik ilişkilerimizi ele alacağız. Türk yatırımcılar ve iş dünyası için de önemli bir ülke olan Kamerun ile ilişkilerimizi güçlendirmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz."

"Suudi Arabistan ile dış ticarette hedef orta ve uzun vadede 30 milyar dolar"

Bakan Bolat, günün son görüşmesini Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid el-Kasabi ve heyeti ile gerçekleştirdi.

Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki dış ticaret hacminde hedefin kısa vadede 10 milyar dolar, orta ve uzun vadede ise 30 milyar dolar olduğunu kaydeden Bolat, "Bu doğrultuda işbirliği alanlarımızı çeşitlendirerek, turizm, sağlık, altyapı, mega şehirler, bilişim ve savunma sanayii başta olmak üzere kapsamlı hale getirmeyi hedefliyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz iş forumu çerçevesinde imzalanan iş birliği anlaşmalarından da büyük bir memnuniyet duyuyor, iş dünyalarımız arasındaki iş birliğinin hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin kısa süre görüntü almasına izin verilen görüşmeler basına kapalı gerçekleşti.

Kaynak: AA