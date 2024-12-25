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Trenin çarptığı otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu

Trenin çarptığı otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu
Van’ın İpekyolu ilçesinde hemzemin geçitte trenin çarptığı otomobil 50 metre sürüklenirken, sürücü kazayı yara alamadan atlattı.

Edinilen bilgiye göre kaza, İpekyolu ilçesine bağlı Yalım Erez Mahallesi'nde meydana geldi. İran-Van seferini yapan yük treni, hemzemin geçitten geçmeye çalışan otomobile çarptı. Trenin çarpmasıyla yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan 1 kişi yara almadan kurtuldu.

İhbar üzerine bölgeye ambulans, polis, Tuşba ve İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Olay yeri gelen ekipler, sıkışma ve yaralı olmayınca normale dönerken, polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı. Otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA

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