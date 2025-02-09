Türkiye’de dünyaya gelen ilk fil 14 yaşında

İzmir Doğal Yaşam Parkı’nda, Türkiye’de dünyaya gelen ilk fil olan “İzmir“ için 14. yaş günü kutlaması yapıldı.

Türkiye'nin tek fil ailesine ev sahipliği yapan İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda, burada dünyaya gelen "İzmir" için doğum günü heyecanı yaşandı.

"İzmir" kendisi için bal kabağı, elma, havuç gibi meyveler ve yoncadan yapılan doğum günü pastasını büyük bir iştahla yedi.

Parkın ziyaretçileri de bu kutlamaya alkışlarla eşlik etti.

Kaynak: AA