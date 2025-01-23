Yangın faciasında hayatını kaybedenlere veda

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenler son yolculuklarına uğurlanıyor.
Yangında yaşamını yitiren Mert Doğan, eşi Duygu ile kızları Doğa ve Mavi Doğan'ın cenazeleri, merkez Yüreğir ilçesindeki Havutlu Mezarlığı'na getirildi.
Anne Ersin Doğan, tek çocuğu Mert Doğan'ın tabutuna sarılarak öptü.Burada kılınan namazların ardından cenazeler dualarla toprağa verildi.
Tatil sonrası yarın Adana'ya gelmeyi planlıyorlardı
İstanbul'da yaşayan Mert ve Duygu Doğan çiftinin, yarıyıl tatili için kızlarıyla Kartalkaya Kayak Merkezi'ne gittikleri, 24 Ocak'ta da Adana'daki yakınlarını ziyaret etmeyi planladıkları öğrenildi.
Mert Doğan'ın, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki polyester firmasının genel müdürü olduğu belirtildi.
Çift ve 2 kızı, Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatlarını kaybetmişlerdi.
Şevval Şahin: Yangında son kez babasıyla konuşmuştu
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınında 25 yaşındaki Şevval Şahin, 12'nci kattan atlamış ve ağır yaralanmıştı. Şahin'in atlama kararını babasıyla konuşurken aldığı öğrenilmişti.
Genç kadından acı haber geldi. Ağır yaralanan Şahin, hayatını kaybetti. Şahin, Bartın'da son yolculuğuna uğurlandı.
Baba Erdal, anne Bilhan ve kız kardeş Çisel Şahin ile yakınları tören sırasında gözyaşı döktü. Baba Erdal Şahin'in güçlükle ayakta durabildiği görüldü.
Şahin'in cenazesi, öğle vakti Şadırvan Camisi'nde kılınan namazın ardından Halatçıyaması Mezarlığı'na defnedildi.
Bolu'daki yangın faciası: 11 kişi gözaltına alındı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturma sürecine dair sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Soruşturmanın büyük bir hassasiyetle, çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti.
Alanında uzman 7 kişilik bilirkişi heyetinin incelemelerine devam ettiğini belirtti.
Bakan Tunç, soruşturma kapsamında Bolu Belediyesi İtfaiyeden Sorumlu Başkan Yardımcısı, İtfaiye Müdürü, işletme sahibi, şirket genel müdürü ve otel müdürünün de aralarında bulunduğu toplam 11 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Kaynak: AA