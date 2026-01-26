GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Yurdun kuzey kesimleri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Yurdun kuzey kesimleri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Yurdun kuzey kesimleri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinden itibaren Samsun çevreleri, Sinop ve Kastamonu'nun kuzeyi, Tokat'ın kuzey ve doğusu ile Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına bekleniyor.

Kuvvetli rüzgarın çarşamba sabah saatlerine kadar etkili olması öngörülüyor.

Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: AA

