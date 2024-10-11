ANMEG’den Tümosan’a ziyaret

Anadolu Medya Grup Vakfı Yönetimi Tümosan Motor Fabrikası Genel Müdürü Halim Tosun'u ziyaret etti.

Nezaket amaçlı ziyarette Tümosan Genel Müdürü Halim Tosun, fabrikalar kompleksi hakkında bilgi verdi. Tümosan'ın merhum başbakan Necmettin Erbakan'ın eseri olduğunu hatırlatan Tosun, Türkiye'nin milli motor hamlesinin ilk göz ağrısı olan fabrikanın günümüzde bir dünya markası haline geldiğini söyledi. Tosun, özelleştikten sonra her yıl üstüne koyarak gelişen Tümosan'ın artık sadece bir traktör fabrikası olmadığını ülkemizin milli savunma sanayisinin önemli bir parçası olduğunu kaydetti. Tosun, "bu fabrika aynı zamanda Konya'nın da dışa açılan penceresi konumundadır. Dünyanın dört bir tarafında çiftçiler Konya üretimi traktörler kullanmaktadır. Yerlilik oranını yüzde 94'e çıkardık. İstihdama katkı veriyoruz. İlerisi için planlarımız büyük hedeflerimiz var” dedi.

Anmeg Vakfı Mütevelli Heyet başkanı Ahmet Özer kendilerini kabul eden Tümosan Genel Müdürü Halim Tosun'a teşekkür etti. Türkiye'nin ilk medya vakfı ve vakfa bağlı medya kuruluşları olarak yerli üretimin önemini her platformda dile getirdiklerini belirten Özer, Tümosan'ın yerli ve milli sanayinin öncü kuruluşlarından olduğunu ifade etti.

Ziyarete ANMEG Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Özer, mütevelli Nurettin Bay, Mirajans Genel Müdürü Durmuş Yakıcı müşteri danışmanı uzman Recep Kara, Tümosan fabrika müdürü Metin Yalçın, ve Döküm Fabrikası müdürü Hüseyin Köylü de bulundu.

Ziyaretten sonra Tümosan Fabrika Müdürü Metin Yalçın, Anmeg heyetine fabrikalar kompleksini gezdirerek üretim hususunda bilgi verdi. Ziyaret karşılıklı hediye taktimi ile nihayetlendi.

Kaynak: Haber Merkezi