Beyşehir’de üreticilerle buluşma: Geleceğin tarımı masaya yatırıldı

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde, Beyşehir İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte akademisyenler ve üreticiler bir araya geldi. Sadıkhacı Mahallesi’nde gerçekleştirilen programda, hem bilimsel çalışmalar hem de modern tarım uygulamaları ele alındı.
Etkinlikte, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Necmi Uyanık tarafından yürütülen "Taştan kalelerden yaşayan hanelere” projesi kapsamında üreticilerle buluşma gerçekleştirildi. Proje çerçevesinde kırsal yaşamın sürdürülebilirliği ve kültürel mirasın korunması konularında değerlendirmelerde bulunuldu.
Modern tarım uygulamaları anlatıldı
Programın devamında yine Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Mehmet Zengin, "Modern Tarımda Başarı: Toprak İşlemeden Hasada” başlıklı sunum gerçekleştirdi. Sunumda, verimliliği artırmaya yönelik güncel teknikler ve sürdürülebilir tarım uygulamaları üreticilerle paylaşıldı.
Üreticilerin soruları yanıtlandı
Bilgilendirme sunumlarının ardından üreticilerin soruları yanıtlandı. Karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı programda, bölge tarımının geleceğine yönelik önemli değerlendirmelerde bulunuldu.
Etkinlikte yapılan açıklamada, alın teriyle toprağı işleyen üreticilerin her zaman yanında olunacağı vurgulandı. Ülke ve bölge tarımını desteklemek, geliştirmek ve daha ileriye taşımak adına çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.
