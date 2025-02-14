Kapı Camii’nde Berat Kandili coşkusu! Gazze ve Mazlumlar için dua edildi

Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve şehrimizde misafir olan Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, Kapı Camii’nde Konyalıların Berat Kandili coşkusuna ortak oldu. Mübarek Berat gecesinde, Gazze, mazlum milletler ve güçlü Türkiye için dua edildi.
Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve şehrimizde misafir olan Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, Kapı Camii'nde Konyalıların Berat Kandili coşkusuna ortak oldu.
Mübarek Berat gecesinde, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri ile Konya İl Müftüsü Ali Öge Gazze ve mazlum milletler için dua etti.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konyalıların kandil bereketine ortak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Mübarek Berat Gecesi bereketini Kapı Camii'nde hemşehrilerimizle birlikte yaşadık. Şehrimizde misafir olan Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri ile birlikte Gazze için, mazlum milletler için, güçlü Türkiye ve insanlık için dua ettik" dedi.
Başkan Altay, program sonrası cami çıkışında Konyalılarla hasbihal etti.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”