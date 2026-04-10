Kapu Camii’nde Polis Günü etkinliği

Kapu Camiinde Polis Günü dolayısıyla görevleri başında şehit düşen ve ebediyete irtihal eden emniyet mensupları için okunan Hatm-i Şeriflerin duası yapıldı. Cuma cemaatinin yoğun katılım gösterdiği duaya çok sayıda polis mensubunu iştirak ettiği görüldü.

Vaazda, emniyet teşkilatının milletin huzur ve güvenliği için üstlendiği sorumluluğa dikkat çekildi. Milli birlik ve beraberliğin altı çizilerek, vatanı ve milleti uğruna canını feda eden kahraman polisler rahmet ve minnetle anıldı. Yapılan konuşmalarda, emniyet hizmetinin yalnızca bir görev değil, aynı zamanda kutsal bir emanet olduğu vurgulandı.

Hatim duası sırasında camideki cemaat hep birlikte ellerini semaya açtı. Yapılan dualara "amin” sesleri eşlik etti; yürekler aynı duada birleşti.

Cami Avlusunda İkram ve Tebrik

Programın ardından cami dışında görevli polisler tarafından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Vatandaşlar da polislerin Polis Günü'nü tebrik ederek, sağlık ve esenlik temennisinde bulundu. Samimi sohbetler ve tebessümler eşliğinde dağıtılan ikramlar, günün anlam ve önemine ayrı bir sıcaklık kattı.

