GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,680 TL
EURO
52,344 TL
STERLİN
60,305 TL
GRAM
6.906 TL
ÇEYREK
11.739 TL
YARIM
23.436 TL
CUMHURİYET
46.402 TL
KONYA Haberleri

Kapu Camii’nde Polis Günü etkinliği

Kapu Camiinde Polis Günü dolayısıyla görevleri başında şehit düşen ve ebediyete irtihal eden emniyet mensupları için okunan Hatm-i Şeriflerin duası yapıldı. Cuma cemaatinin yoğun katılım gösterdiği duaya çok sayıda polis mensubunu  iştirak ettiği görüldü. 

Vaazda, emniyet teşkilatının milletin huzur ve güvenliği için üstlendiği sorumluluğa dikkat çekildi. Milli birlik ve beraberliğin altı çizilerek, vatanı ve milleti uğruna canını feda eden kahraman polisler rahmet ve minnetle anıldı. Yapılan konuşmalarda, emniyet hizmetinin yalnızca bir görev değil, aynı zamanda kutsal bir emanet olduğu vurgulandı.

Hatim duası sırasında camideki cemaat hep birlikte ellerini semaya açtı. Yapılan dualara "amin” sesleri eşlik etti; yürekler aynı duada birleşti.

Cami Avlusunda İkram ve Tebrik

Programın ardından cami dışında görevli polisler tarafından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Vatandaşlar da polislerin Polis Günü'nü tebrik ederek, sağlık ve esenlik  temennisinde bulundu. Samimi sohbetler ve tebessümler eşliğinde dağıtılan ikramlar, günün anlam ve önemine ayrı bir sıcaklık kattı.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER