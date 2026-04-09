Karapınar’da Fidanlar Geleceğe Nefes Oldu

Cumali Özer
Muhabir
Karapınar ilçesinde ağaçlandırma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. İlçenin doğal güzelliklerinden Acıgöl çevresinde gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğinde, İbrahim Önal ve Mustafa Aşıroğlu öğrencilerle birlikte toprağa can verdi.

Gerçekleştirilen etkinlikte yüzlerce fidan toprakla buluşturulurken, ilçede yürütülen ağaçlandırma seferberliğinin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı. Belediye Başkanı İbrahim Önal, yapılan çalışmaların sadece bugünü değil geleceği de şekillendirdiğini belirterek, "Geleceğimize nefes olacak fidanlarımızı toprakla buluşturarak ilçemizin dört bir yanında ağaçlandırma seferberliğimizi sürdürüyoruz” dedi.

Dikimi yapılan ağaçların sadece toprakla buluşturulmakla kalmadığını ifade eden Önal, modern sulama altyapısı sayesinde fidanların bakımının düzenli olarak yapıldığını da sözlerine ekledi.

Etkinliğe katılan öğrencilere ve öğretmenlere teşekkür eden Önal, ayrıca çalışmalarda emeği geçen tüm belediye personeline şükranlarını sundu.

Karapınar'da doğayı koruma ve yeşil alanları artırma hedefiyle yürütülen bu çalışmalar, ilçenin çevresel geleceğine önemli katkı sağlıyor.

(Cumali Özer)

