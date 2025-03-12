Konya Büyükşehir’den İstiklâl Marşı’nın Kabulünün 104. Yılında Anlamlı Sergi
Konya Büyükşehir Belediyesi, İstiklal Marşı’nın Kabulünün 104. yılı münasebetiyle sanatçı Hasan Aycan’ın çizgileri ile oluşturulan “41 Mısra 41 Çizgi” sergisini Konyalılarla buluşturuyor. Sergi, 12 Nisan tarihine kadar Büyükşehir Belediyesi İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi avlusunda ziyaretçilerini ağırlayacak.
Konya Büyükşehir Belediyesi, İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yılında anlamlı bir sergiye ev sahipliği yapıyor.
Türk milletinin ortak sesi olan İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yılı dolayısıyla sanatçı Hasan Aycan'ın çizgileri ile oluşturulan "41 Mısra 41 Çizgi” sergisi Konya Büyükşehir Belediyesi İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi avlusunda ziyarete açıldı.
Sanatseverlerin beğenisine sunulan sergide, Türk milletinin varlık sebebini açıklayan essiz mısralara sahip İstiklal Marşı'nın her bir mısrası, usta çizer Aycan'ın etkileyici çizgileriyle buluşarak mübarek Ramazan ayında ziyaretçilere görsel ve duygusal bir deneyim sunuyor.
Sergi, 12 Nisan 2025 tarihine kadar İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi avlusunda 09:00 -17:00 saatleri arasında ücretsiz olarak sanatseverler tarafından ziyaret edilebilecek.
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