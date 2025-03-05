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Konya’da bir avukat ile katibi dolandırıcılık iddiasıyla tutuklanmıştı! Mahkemeden tahliye kararı

Konya’da bir avukat ile katibi dolandırıcılık iddiasıyla tutuklanmıştı! Mahkemeden tahliye kararı
​Konya’da bir müvekkil hakkında yerel mahkemede verilen karara istinaf aşamasındayken aracılarla müdahale etmeyi vadettikleri iddiasıyla tutuklanan avukat ve katip tahliye edildi.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Musa D. ile Sefer B. ve taraf avukatları katıldı.

Müşteki H.B. daha önce Konya'da bir kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili arkadaşı M.A. ile kendisine yerel mahkeme tarafından hapis cezası kararı verildiğini, avukatları aracılığıyla karara itiraz ettiklerini söyledi.

Dosyanın bir üst mahkeme aşamasında önce katip Sefer B. ile görüşmeye başladığını öne süren H.B, "Bize, kendileriyle anlaşırsak, beraat kararı alabileceğimizi, anlaşmazsak dosyanın 1 haftada istinaf mahkemesinde onanacağını söylediler. Ben adil yargılanmak istedim. Sanıklarla görüşmelerimde eski cep telefonumla ses kaydı aldım. Savcılığa başvurdum. Avukat Y.K. ile ofisinde yaptığımız görüşmede, dosyaya nasıl müdahale edebileceğini sordum, dosya hakimini birebir tanıdığını söyledi. Bir sonraki görüşmemizde ise dosyaya müdahale etmeye çalıştığımızın adliyede duyulduğunu iddia ederek, alamayacağını söyledi." ifadesini kullandı.

Görüşmeleri katip Sefer B. aracılığıyla yaptığını anlatan H.B, daha sonra avukat M.T. ile görüştüklerini, M.T'nin kendilerine açıkça "dosyaya müdahale edeceğim" demese de "Bizim ismimiz yeter, bizi tanırlar" şeklinde konuştuğunu iddia etti.

H.B, avukat Musa D'nin ise kendisinden para talep etmediğini, katip Sefer B'ye güvenmediklerini ama Musa D'yi tanıdıkları için garantör olarak gördüklerini belirterek, "Tapu ve parayı Musa D'ye verecektik. Dosya çözülürse para ve tapu Ankara'da bağlantı kurulacak kişilere aktarılacak, çözülmezse bize iade edilecekti." beyanında bulundu.
Müşteki H.B, kendisine sorulan "Rüşveti senden kim istedi?" sorusuna, "Ben rüşvet için katip Sefer B. ile görüştüm." karşılığını verdi.

Sanık Sefer B, avukat Musa D'nin olayla bir ilgisinin olmadığını öne sürerek, "Ben komisyon karşılığı avukatlara müvekkil götüren biriydim. Olay nedeniyle pişmanım." ifadesini kullandı.

Sanık Musa D, 22 yıldır avukatlık yaptığını, ilk kez böyle bir şeyle karşılaştığını anlatarak hakkındaki suçlamaları reddetti.

Mahkeme heyeti, avukat beyanlarının ardından, sanıkların adli kontrol kararıyla tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

Konya'da H.B'nin savcılığa suç duyurusunda bulunması üzerine harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, avukat Musa D. ile olaya karıştığı öne sürülen katip Sefer B'yi 9 Aralık 2024'te ofislerinde gözaltına almış, sanıklar sevk edildikleri adliyede "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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  • #dolandırıcılık #Konya

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