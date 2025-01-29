Konya’da böylesi görülmedi! Çaldıkları motosikleti karadutlu soda ile kutladılar

Konya’da 2 şüpheli 10 dakika arayla farklı adreslerden motosiklet ve elektrikli bisiklet çaldı. Olay sonrası kutlama için birbirlerine karadutlu soda ısmarlayan 2 şüpheli güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheliler polis ekiplerince yakalanırken çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz pazar günü sabaha karşı merkez Karatay ilçesi Araplar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 04.30 sıralarında sokak üzerinde bulunan bir apartmana gelen 2 kişi önce burada bulunan motosikleti çaldı. Daha sonra yan sokağa geçen şüpheliler, saat 04.40 sıralarında farklı bir apartmanda bulunan elektrikli bisikleti çaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Burada incelemelerde bulunan ekiplerin güvenlik kamerası incelemelerinde şüpheliler belirlendi.

İŞTE O ANLAR;

Hırsızlık yapıp soda ısmarladılar

İncelenen güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelilerin hırsızlık anı kameraya yansırken, 2 şüphelinin hırsızlık sonrası girdikleri bir akaryakıt istasyonunun marketinde birbirlerine karadutlu soda ısmarladığı anlar da kameraya yansıdı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerdeki şahısların 19 yaşındaki Eren S. ile 40 yaşındaki Ahmet K. olduğu belirlendi. Şahısların bulunduğu adresi tespit eden ekipler, adrese baskın yaptı. Yapılan baskında çalınan motosiklet ile elektrikli bisiklet ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin ilk ifadelerinde,

"Olay günü gezerken önce çaldığımız ürünleri belirledik. Olay sonrası birbirimize karadutlu soda ısmarlayarak o anı kutladık. Daha sonra yakalandığımız adresimize geçtik. Burada da polis ekipleri tarafından yakalandık” dedikleri öğrenildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İki şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA