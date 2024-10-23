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Konya’da durdurulan otomobilde çıktı: 10 milyon TL değerinde! 2 kişi tutuklandı

Konya’da durdurulan otomobilde çıktı: 10 milyon TL değerinde! 2 kişi tutuklandı
Konya’da durdurulan otomobilde yapılan aramada, piyasa diğeri 10 milyon TL olan peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve Analiz Büro Amirliği ekipleri, pazartesi günü Konya- Antalya kara yolunda şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Piyasa diğeri 10 milyon TL olan 45 bin 200 kullanımlık peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid maddesi ile 8,5 gram metamfetamin ele geçirildi. Araç içindeki Mehmet Gültekin, Gökhan Koç ve R.K. adlı kadın, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet Gültekin ile Gökhan Koç tutuklanırken, R.K. adlı kadın adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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