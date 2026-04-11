Konya’da Filistin’e destek yürüyüşü! İsrail’e sert tepki

Konya Sivil Toplum Platformu tarafından düzenlenen yürüyüşte, Filistin’e destek mesajları verilirken İsrail protesto edildi.
Konya Sivil Toplum Platformu'nun öncülüğünde gerçekleştirilen yürüyüşte, vatandaşlar Filistin halkına destek vermek için bir araya geldi. İsrail Meclisi'nde kabul edilen ve yaklaşık 10 bin Filistinliye idam öngören yasa tasarısına tepki gösteren vatandaşlar, meydanları doldurdu.
Kılıçarslan'dan Gedavet'e adalet çağrısı
Saat 14.00'te Kılıçarslan Meydanı'nda toplanan kalabalık, ellerinde pankartlar ve Filistin bayraklarıyla yürüyüşe geçti. "Adalet” çağrısıyla hareket eden grup, sloganlar eşliğinde Gedavet Meydanı'na kadar yürüdü.
Yürüyüş boyunca sık sık tekbir getiren vatandaşlar, Filistin halkına destek mesajları verdi. Gedavet Meydanı'nda toplanan kalabalık İsrail'i telin ediyor.
