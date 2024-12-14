Konya’da hava sıcaklığı düşüyor! Yağmur ve kar yağışı bekleniyor

Konya’da hava sıcaklıkları son günlerde mevsim değerlerinin üzerinde seyrederken, uzmanlar bölgede yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı beklendiğini söyledi.

Konya'da yağışlı bir hafta sonu geçmesi beklenirken, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar yeni haftayla birlikte mevsim normallerinin altına düşecek, sonrasında tekrar yükselecek.

Uzmanlar, kuvvetli lodosun doğal gaz ve baca zehirlenmelerine neden olabileceğini dikkat çekerken, gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi ile birlikte buzlanma görülebileceğinden sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

"Pazar günü öğle saatlerinden sonra yağmur şeklinde yağışlar başlayacak”

Bölgenin hafta sonu itibariyle yağışlı havanın ve yağış sisteminin etkisi altında kalacağını belirten Konya Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin Merkezi Teknik Şefi Hayati Alkan, "Yağışlara baktığımızda uzun yıllar normallerine göre düşük seyrettiğini söyleyebiliriz. Yüzde 40 ile yüzde 50 arasında uzun yıllar normallerinin altında yağışlar gerçekleşiyor. Hafta sonu yağışlı sistem öncelikle yurdumuzun kuzey batı kesimlerinden başlayarak bölgemizi de etkileyecek. Pazar günü için öğle saatlerinden sonra yağmur şeklinde yağışlar başlayacak. Ağırlıklı olarak yağmur ve yer yer kuvvetli yağmur şeklinde yağışlar görülecek. Pazar günü için aynı zamanda güney yönlerden, lodostan kuvvetli rüzgar var. Kuvvetli lodos doğal gaz ve baca gazı zehirlenmelerine sebebiyet verebileceğinden dikkatli ve tedbirli olmakta fayda var. Pazar günü akşam saatlerinden itibaren yağmur şeklindeki yağışlar gece saatlerinde yerini karla karışık yağmur ve özellikle yüksek kesimlerde kar yağışına çevirecek” dedi.

"Gündüz sıcaklıkları 3 ile 4 derece, gece sıcaklıkları ise -2 ile -3 derece bandında seyredecek”

Pazartesi günü merkezde yine yağışların yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde görüleceğini ifade eden Hayati Kalkan, "Yüksek kesimlerde kar şeklinde yağışlar görüleceğinden, özellikle Konya'nın güney kesimleriyle bağlantılı olan yerlerde, Toroslar'da kar yağışı yer yer etkili olabilir. Bu yüzden buzlanma ve don olayıyla birlikte sürücülerimizin dikkatli ve tedbirli olmalarını istiyoruz. Salı günü yağışlı sistem bölgemizi terk ediyor. Hafta sonu sıcaklıklar yağışlı sistem ile birlikte düşüşe geçecek. Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar pazartesi gününden itibaren 2-3 gün de olsa mevsim normallerinin yer yer altına ineceğini söyleyebiliriz. Gündüz sıcaklıkları 3 ile 4 derece bandında, gece sıcaklıkları ise -2 ile -3 derece bandında seyredecek. Önümüzdeki hafta ortasından itibaren sıcaklıkların tekrar mevsim normallerine doğru artmasını bekliyoruz. Salı gününden itibaren bölgemizde yağış beklenmiyor. Parçalı bulutlu şeklinde geçecek. Tabii gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi buzlanmayla birlikte görülebileceğinden sürücülerimizin ve vatandaşlarımızın tedbirli olmasını istiyoruz” diye konuştu.

Kaynak: İHA